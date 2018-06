Was steht in diesem Artikel, was vorher nicht schon gesagt war? Weiß nicht inzwischen ein jeder, der nur ein Minimum an politischem Interesse und Verständnis besitzt, daß die kooperative Bipolarität der gegnerischen Bipolarität vorzuziehen ist, daß die Multipolarität die Gefahr des Rückfalls aus der (teilweise erreichten) kooperativen Bipolarität in die gegnerische Bipolarität in sich birgt? Was also ist neu? Nichts als die prätenziöse Terminologie.