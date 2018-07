Obgleich die letzte Entscheidung über den Verkauf von Aktien der Deutsche Lufthansa AG, Köln, an private Interessenten noch aussteht, sind diese Papiere schon seit Monaten zum beliebtesten Spekulationspapier an den in- und ausländischen Börsen geworden. „Börsen“ ist, meine verehrten Leser, nicht ganz korrekt ausgedrückt, denn die deutschen Börsen vorstände haben den Handel junger Lufthansa-Aktien in den Börsenräumen vorerst untersagt. Eine Demonstration, mehr nicht! Denn die Macht der Börsenvorstände endet am Börsentor. Im sogenannten Telefonverkehr erreichten die Lufthansa-Aktien in den letzten Tagen Kurse von 170 bis 200 Prozent. Schwankungen, an denen sich wahrlich gut verdienen läßt!

Die Deutsche Lufthansa AG hat ihr Kapital kurz vor Jahresschluß um 150 auf 400 Millionen Mark erhöht. Die jungen Aktien wurden vorbehaltlich einer endgültigen Regelung von einem Bankenkonsortium übernommen. Jetzt hat die Bundesregierung die parlamentarischen Instanzen ersucht, ihr die Zustimmung zum Verkauf von 42 Millionen Mark neuer Lufthansa-Aktien zu geben. Dabei geht sie davon aus, daß dem Bund, der heute ca. 86 Prozent des Lufthansa-Kapitals besitzt, auf alle Fälle die Dreiviertelmehrheit erhalten bleiben muß. Das ist eine politische Entscheidung, die in diesem Falle akzeptiert werden muß, weil die nationalen Luftfahrtgesellschaften (leider) nicht nur nach kaufmännischen Gesichtspunkten betrieben werden, sondern auch politische Aufgaben wahrzunehmen haben. Ein Gesichtspunkt übrigens, der bei der gegenwärtig phantasievollen Bewertung der Lufthansa-Aktien viel zu wenig beachtet wird.

Die genannten 42 Millionen junger Lufthansa-Aktien sollen den Zeichnern zum Kurs von 100 Prozent überlassen werden. Bei einem Zeichnungsbetrag von annähernd 320 Millionen Mark mußte der Zuteilungsmodus natürlich Kopfzerbrechen bereiten. Was herausgekommen ist, scheint mir eine Lösung der Vernunft zu sein: Jeder Zeichner bekommt eine Aktie zum Nennwert von 1000 Mark zugeteilt (Preis 1000 Mark). Wer mehr als eine Aktie gezeichnet hat, bekommt zwei Aktien. Die Durchführung der Zuteilung wird vermutlich noch in diesem Frühjahr über die Bühne gehen.

Die Bundesregierung behält Aktien im Nennwert von 10 Millionen Mark im Rückhalt, die gegebenenfalls freihändig an der Börse veräußert werden sollen, um unerwünschte Kurssteigerungen zu mildern. Der Erlös aus diesem 10-Millionen-Paket fließt dem Bundeshaushalt zu, steht also für Kurspflegezwecke später nicht mehr zur Verfügung. Damit wird zu erkennen gegeben, daß der Großaktionär Bund nicht die Absicht hat, einem möglichen Kursverfall entgegenzuwirken. Die Zeichner tragen also das volle Kursrisiko.

Die freihändige Veräußerung von 10 Millionen Mark Lufthansa-Aktien stellt offensichtlich ein Beruhigungspflaster für diejenigen dar, die der Meinung sind, mit der Abgabe von Lufthansa-Aktien zu 100 Prozent werde Bundesvermögen verschleudert. Andererseits war aber die Bundesregierung an ihr Wort gebunden, privaten Zeichnern die Aktien zum Kurs von 100 Prozent abzugeben. Eine nachträgliche Änderung des Kurses hätte zu einem internationalen Finanzskandal geführt, denn ein großer Teil der Lufthansa-Zeichnungen kommt aus dem Ausland. Es ist deshalb kein Zufall, wenn die Bundesregierung im vorigen Monat noch einmal ausführlich begründete, warum sie am Kurs von 100 Prozent festhalten muß. Angeführt werden die beträchtlichen Risiken des internationalen Luftverkehrs, die verhältnismäßig geringen Gewinne und die gegenwärtige Dividendenlosigkeit der Lufthansa. Die neuen Aktien haben für 1965 noch keine Gewinnberechtigung, damit die Gesellschaft für ihre künftigen hohen Investitionen (für 1966 bis 1969 wurden Aufträge für 770 Millionen Mark erteilt) die notwendige innere Finanzierungskraft erhält.

Die jetzt im Telephonverkehr genannten hohen Kurse werden nur in Verbindung mit der internationalen Hausse für Luftfahrt-Aktien verständlich. Die Börse hat den Luftverkehr „entdeckt“ und hält ihn für einen Wachstumswirtschaftszweig. Ob das auch in bezug auf Gewinne und Dividenden der Fall sein wird, scheint mir noch nicht unbedingt sicher zu sein. Deshalb ist es schwer, den weiteren Kursverlauf der Lufthansa-Aktien voraussagen zu wollen, zumal ihr Markt zunächst einmal von den Tagesspekulanten „bereinigt“ werden muß. Auf alle Fälle möchte ich aber folgendes betonen: Kurse von 170 oder gar 200 Prozent haben sich weit von den Realitäten entfernt, sie haben das Wachstum für mehrere Jahre vorweggenommen. Deshalb sollte der „kleine“ Aktiensparer, wenn er den Mut besessen hat, sich an der Zeichnungsaktion zu beteiligen, einen günstigen Zeitpunkt zum Abstoßen seiner ein oder zwei Aktien benutzen. Für eine echte Ersparnisanlage taugt die Lufthansa-Aktie vorläufig nicht.

Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß Formula Selection Inc., ein Investment-Fonds nach panamesischem Recht, zum 31. Dezember 1965 für nominell 118 000 Mark junge Lufthansa-Aktien in seinem Portefeuille ausweist, die zu einem Kurs von 164 Prozent zu Buch stehen. Der Fonds arbeitet stark nach spekulativen Gesichtspunkten – und gewagte Spekulationen haben nun einmal die bedauernswerte Eigenart. nicht immer in Erfüllung zu gehen.

Ihr Securius