Diesmal hatte ich als reisender Theaterkritiker Pech. Ich wollte das Stück „Seid nett zu Mr. Sloane“ noch einmal in anderer Inszenierung sehen. Hans Lietzau hatte dem jungen Engländer Joe Orton bei einem Gastspiel des Deutschen Schauspielhauses im Hamburger „Theater im Zimmer“ eine maßstabsetzende deutsche Erstaufführung ausgerichtet. Inzwischen hat die ebenso lustige wie frivole Cochonnerie auch griesgrämelnde Kritik gefunden. Aber wo immer das begabt geschriebene Stück bisher ausprobiert wurde – immer unter dem Deckmantel des literarischen Experiments, was es nicht ist – überall hatten die Zuschauer aus vollem Halse gelacht, sich also angesprochen gefühlt.

Jetzt schien dieser „Mr. Sloane“ endlich dort gelandet zu sein, wo er hingehört: im Boulevardtheater. Im Münchner „Theater in der Leopoldstraße“ begann die „Schaubühne“ eine Gastspielserie mit Ortons Stück. Wenn es in einem Theater des reinen Kommerz einschlüge, dann hätte einer Gastspielreise mindestens durch Großstädte wohl nichts mehr im Wege gestanden; denn die „Schaubühne“ ist ein Tourneetheater. Damit wäre zum zweitenmal ein stickiges Tabu gebrochen worden.

Aus dem Aufführungsvergleich konnte nichts werden. Die zweite Vorstellung, die ich sehen wollte, wurde nach halbstündigem Warten des Publikums abgesagt, weil Hannelore Schroth vor Schmerzen nicht auftreten konnte: Ein Beinbruch war noch nicht ausgeheilt. So entging mir auch Hannes Messemer, der die Rolle des Ed übernommen hat, die bei der deutschen Premiere Ullrich Haupt so blendend gespielt hatte. Also ging ich zu Trude Kolman in „Die Kleine Freiheit“!

Dort läuft schon eine ganze Weile als deutsche Erstaufführung ein Musterbeispiel jenes in die Jahre gekommenen „Boulevardtheaters“, mit dessen gesellschaftlicher Wirklichkeit sich inzwischen kein Mensch mehr identifiziert, das als Unterhaltung allenfalls durch perfekte Darstellung auch anspruchsvollere Zuschauer interessieren könnte: „High Spirits“. Hinter dem Untertitel „ein irdisches Geistermusical“ verbirgt sich die einst weltberühmte „Geisterkomödie“ von Noel Coward, der vier weitere Text- und Musikautoren das neue Gewand eines musikalischen Lustspielchens angepaßt haben.

Was als Einfall amüsiert und zur gesellschaftlichen Blütezeit spiritistischer Sitzungen auch eine modische Wirklichkeit traf – ein Schriftsteller läßt seine erste Frau materialisieren und muß sich nun mit zweien arrangieren, bis die beiden, im Tode vereint, den Mann zu ewiger Qual „hinüber“ holen – das ist jetzt in den Pointen und an den dramaturgischen Gelenken durch labberige Musiksauce aufgeweicht.

Im Vertrauen auf Singsang, den keiner beherrschte, waren Schauspieler zusammengebracht worden, von denen jeder seine eigene Art darbot – am charmantesten als großer Junge von Schriftsteller-Mann: Günther Schramm. Im ganzen jedoch war weder Stil noch Perfektion erreicht worden. Und das nennt sich Boulevardtheater. Johannes Jacobi