Als eine der ersten deutschen Sparkassen veröffentlicht die Stadtsparkasse Dortmund ihre Bilanz für 1965. Nach 125 Jahren des Bestehens hat das Institut es geschafft, sowohl bei der Bilanzsumme als auch bei den Gesamteinlagen die Milliardengrenze zu überschreiten. Und das immerhin in einem Jahr, das für den Raum Dortmund keineswegs besonders rosig gewesen ist. Aber trotz verringerter Beschäftigtenzahl im Bergbaubereich und trotz Rückgang in der Stahlproduktion blieb 1965 der Arbeitsmarkt in Dortmund angespannt. Die Zahl der Gastarbeiter erhöhte sich um mehr als ein Drittel. Ein deutliches Zeichen dafür, daß die Schatten, die vom Bergbau, von der Stahlindustrie und von der Bauwirtschaft auf die wirtschaftliche Entwicklung Dortmunds fielen, im sozialen Bereich nicht-sichtbar wurden.

Das zeigt sich auch in der Bilanzentwicklung der Dortmunder Stadtsparkasse, deren Spareinlagen 1965 um 108,5 Millionen auf 820,3 Millionen Mark zunahmen. Der Zuwachs beruht zu 96 Prozent auf der Sparkapitalbildung privater Haushalte. Die Sicht- und befristeten Einlagen nahmen stärker zu als in den Vorjahr ren. Unter diesen Umständen konnte die Sparkasse im Kredit- und Darlehensgeschäft wieder sehr aktiv sein, angesichts der allgemeinen Kapital- und Kreditknappheit sicherlich eine lohnende Tätigkeit.

Der Posten Wertpapiere erhöhte sich per 31.12.65 um knapp 30 Millionen auf 201,4 Millionen Mark. Die auf Effekten erforderlich gewordenen Abschreibungen werden mit nur 23 000 Mark ausgewiesen, eine erstaunlich niedrige Ziffer, wenn man an die Baisse am Rentenmarkt denkt. Diese Abschreibungen haben das Endergebnis also nicht beeinflußt. Nach Zuführung von 1 Million an die Sicherheitsrücklage beträgt der ausgewiesene Gewinn 5,97 Millionen (gleich 0,52 Prozent der Bilanzsumme). -ndt