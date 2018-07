Das Bild ist in diesem Monat lange nicht so eindeutig, wie es unsere Liste erscheinen läßt; sie verrät nichts mehr von den Oszillationen bei den Angaben der fünfzehn Buchhändler, die ihr als Grundlage dienen. In der Regel sind sie sich, bei allen sonstigen Divergenzen ihrer Angaben, über die zwei, drei erfolgreichsten Bücher des letzten Monats einig: daß eins, davon bei der einen oder anderen Buchhandlung ganz fehlt, kommt selten vor, meist sogar stehen sie bei allen etwa an der gleichen Stelle. Diesmal ist es anders. Was die eine Buchhandlung als das meistverkaufte Buch des Monats angibt, verzeichnet die andere gar nicht oder erst an viel tieferer Stelle; bei einigen waren die Bucherfolge so wenig ausgeprägt, daß sie uns die wie immer gewünschten zehn Titel gar nicht nennen konnten und ihre Liste schon früh abbrechen ließen. Verwunderlich ist es nicht; im Januar werden wenig Bücher gekauft, neue Bücher gibt es so gut wie gar nicht – man holt nur nach, was man in den Monaten davor versäumt zu haben glaubt. D. Z.