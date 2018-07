Inhalt Seite 1 — Verbotene Liebe Seite 2 Auf einer Seite lesen

gdb, Marburg

Lock your door – Frau Kolb is watching you!“ empfahl frei nach Orwell der unautorisierte Anschlag in einem Studentinnenhaus. „Diese Dame ist immer bei mir“, stand unter dem Bild einer Bikini-Schönen an der Tür eines männlichen Studenten. Anderswo waren lapidare Grundgesetz-Zitate angeheftet worden oder eine Seite der Studentenzeitung marburger blätter. Auf den Gängen und in den Teeküchen des Marburger Studentendorfs schwang Aufruhr in jeder Diskussion mit: Eine junge Kommilitonin war aus ihrem Zimmer geworfen worden. Das Studentenwerk warf ihr vor, sie hätte den „guten Ruf“ des Studentendorfes gefährdet.

Die junge Dame war gerade rechtzeitig zum Weihnachtsfest aus dem Haus gesetzt worden. Am 21. Dezember hatte ihr das Studentenwerk schriftlich eröffnet, daß sie fristlos gekündigt sei. Die Begründung: „Sie wurden am Freitag, dem 17. 12. 1965, von der Wirtschafterin Frau Kolb dabei gesehen, daß Sie mit einem jungen Mann unbekleidet auf dem Bett lagen ... Das Zimmer war unverschlossen. Sie haben dadurch, daß sie die Möglichkeit schufen, daß fremde Personen in Ihr Zimmer gelangen und Sie bei Ihrem Treiben sehen konnten, leichtfertig den Ruf des Studentendorfes gefährdet. Was für Sie nun zu tun bleibt, werden Sie vom Studentenwerk erfahren.“ Bedenkenlos hatte „mit vorzüglicher Hochachtung“ der „Protektor“ diesen Brief unterzeichnet.

Statt nun aber, wie schon viele Studenten unter ähnlichen Umständen vor ihr, still und heimlich, aus dem Studentendorf auszuziehen, wehrte sich die Beschuldigte und erhob Einspruch. Selbstverständlich mußte sie erst das Zimmer räumen. Denn, wie andernorts auch, kann die Leitung des Studentendorfes zunächst einmal ihre Anordnungen durchsetzen, gleichgültig, ob sie rechtens sind oder nicht. In diesem Fall aber sollte die Sache doch anders laufen, als es die Bürokratie gewohnt war.

„Frau Kolb hat nach kurzem Klopfen so schnell die Tür geöffnet, daß mir nicht die Möglichkeit blieb, eine Antwort zu geben,“ widersprach das eigensinnige Mädchen. „Sie ist widerrechtlich in mein Zimmer eingedrungen, wobei sie noch nicht einmal einen dienstlichen Grund dazu hatte.“ Es war gegen 14 Uhr an jenem Freitag, und die bedachtsame Hausbesorgerin wollte nur einmal eben auf einen Studenten-Wecker schauen. „Da die Praxis, in Zimmer einzudringen, im Studentendorf üblich zu sein scheint, muß endlich dagegen eingeschritten werden.“ Die Studentin lehnte es ab, daß sie für die Gefährdung des guten Rufs verantwortlich gemacht werde, statt jene, die erst durch „tendenziöses Verbreiten privater Vorkommnisse“ den Ruf der Mieter tatsächlich schädigten. „Wenn das Studentenwerk an der Erhaltung des guten Rufs des Studentendorfes interessiert ist, muß es sich gegen eine Gefährdung disziplinarisch absichern, indem es seinen Angestellten strikte Geheimhaltung über die privaten Angelegenheiten der Studenten auferlegt.“

Offenbar unvertraut mit den moralischen Gebräuchen von Studentenwerks-Geschäftsführern, Wirtschafterinnen und Professoren, hatte die Jung-Studentin (2. Semester) damit in ein Wespennest gestochen: Die Reaktion dort war empörend – obwohl die fristlose Kündigung juristisch auf wackligen Füßen stand; obwohl die Studentin das gleiche Recht hat, gegen Verwaltungsentscheidungen zu protestieren, wie beispielsweise ein Professor. Eine Professorin immerhin, ehemals Vorsitzende des „Wohnheimausschusses“ im Studentenwerk, brachte die Haltung auch ihrer männlichen Kollegen auf die typische Formel: „Wenn die Dame zu dumm ist, ihre Tür abzuschließen, dann gehört sie nicht in eine akademische Gemeinschaft.“ Die Studentenzeitung marburger blätter kommentierte: „Der hat Rechtsbewußtsein, der am besten kaschiert. Denn dem guten Ruf des Studentendorfs muß man Opfer bringen. Und Studentinnen gibt’s mehr als Wirtschafterinnen“. Der letzte Satz war ein wörtliches Zitat des Studentenwerks-Geschäftsführers Egermann.

Im engmaschigen Aufpasser-System von Wirtschafterinnen, Putzgehilfinnen und Studentenwerks-Angestellten z.b.V. mußte ein unbotmäßiger Student ab und zu hängenbleiben. Der personelle „Apparat“ entspricht dem Umfang des Studentendorf-Komplexes (acht Gebäude, 820 „Bettplätze“ in Einzelzimmern, nach Häusern getrennt für männliche und weibliche Bewohner). Ständig tätig sind dort 22 Putzfrauen, sechs Wirtschafterinnen, zwei Handwerker, ein Angestellter zur Kontrolle der Angestellten und des Inventars, sowie zwei vom Studentenwerk eingesetzte „Mentoren“ (Akademiker) und ein „Protektor“ (ordentlicher Professor).