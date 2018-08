Carl-Friedrich von Weizsäcker: „Welche Alternativen haben wir? ZEIT Nr. 4

Was steht in diesem Artikel, was vorher nicht schon gesagt war? Weiß nicht inzwischen ein jeder, der nur ein Minimum an politischem Interesse und Verständnis besitzt, daß die kooperative Bipolarität der gegnerischen Bipolarität vorzuziehen ist, daß die Multipolarität die Gefahr des Rückfalls aus der (teilweise erreichten) kooperativen Bipolarität in die gegnerische Bipolarität in sich birgt? Was also ist neu? Nichts als die prätenziöse Terminologie. Für Entspannung und Auflösung der Machtblöcke sind viele – und das schon seit einiger Zeit.

Weiterhin will es scheinen, daß sich der Philosoph in der Wahl der Begriffe ein wenig vergriff. In These C heißt es, das schließliche Eintreten eines institutionell gesicherten Weltfriedens sei „nahezu unvermeidlich“. Nun, wenn das nahezu unvermeidlich ist, dann sind wir doch nahezu aller Sorge enthoben. So war es aber sicherlich nicht gemeint. Bedenklicher als solch ein versehentlicher Mißgriff ist jedoch, daß der Verfasser offenbar glaubt, die Bipolarität sei an Amerika und Rußland gebunden. Die Möglichkeit einer Verschiebung dieses Verhältnisses, nämlich Washington und Moskau einerseits und Peking (plus sogenannte dritte Welt) andererseits, hält er nicht für wahrscheinlich. Dieses Festhalten an der Bipolarität der Vergangenheit ist unter anderem damit zu erklären, daß er der rapide wachsenden Machtstellung Chinas keine große Bedeutung beimißt. Jürgen Grefe, Asst. Prof. University of Virginia, USA

Die Länder Osteuropas mit Einschluß der Sowjetunion werden sich mit Sicherheit mit aller Kraft gegen eine Wiedervereinigung Deutschlands zur Wehr setzen, solange wir territorial? Ansprüche im Osten erheben – nach einem Verzicht werden sie die Wiedervereinigung gewiß noch nicht fördern, aber wahrscheinlich würde ihr Widerstreben mit der Zeit schwächer werden, und sie würden doch einmal ihren Widerstand aufgeben, um die Gefahren des geteilten Deutschlands zu beseitigen.

Die große Verhandlungsschlußrunde zur Liquidierung des Zweiten Weltkrieges mit dem Tag der letzten Abrechnung, die die endgültige Festlegung des Status Deutschlands und seiner Grenzen bringen und womöglich die Wiedervereinigung dekretieren soll – ich glaube nicht, daß es diese Konferenz je geben wird. Darum halte ich die Politik des Faustpfandes, die gegen die „Verzichtpolitik“ jetzt durchgesetzt wird, im Ansatzpunkt für irreal. Kein Pochen auf Rechtsansprüche kann uns weiterhelfen, nur pragmatische Politik kann uns Schritt für Schritt die Wiedervereinigung bringen.

Dr. Hans-Ulrich Grundmann, Wetzlar