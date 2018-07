Lange Zeit hatte sie für Napoleon nur größte Verachtung gezeigt. Für sie, die einer alten deutschen Fürstenfamilie entstammte, war der Korse auch nach seiner Krönung zum „Kaiser durch die Gnade Gottes und der Verfassung der Republik“ nur ein Emporkömmling. Mehr noch: „ein teuflisches Wesen“ nannte sie ihn, „das sich aus dem Kot emporgeschwungen hat“, ein „Scheusal“, ja, „einen nichtswürdigen niederträchtigen Mörder“.

Ihre Meinung war nicht ungewöhnlich; nahezu der ganze europäische Adel dachte so. Ungewöhnlich aber war ihr plötzlicher Umschwung, als sie – 31jährig, verheiratet, Mutter und, last not least, erste Dame eines nicht unbedeutenden Landes – dem „Scheusal“ zum erstenmal persönlich begegnete. Dabei vollzog sich diese Begegnung unter Umständen, die für sie und ihren Mann höchst bedrückend waren. Denn Napoleon kam als Sieger; ihr Mann, mit dem sie in sehr glücklicher Ehe lebte, war der Verlierer, noch dazu einer, dem der Korse allzu deutlich seine Mißachtung zu erkennen gab, indem er ihn einfach links liegen ließ. Sie aber hatte für das „Scheusal“ plötzlich nur noch Komplimente:

Napoleon könne sehr liebenswürdig sein, erklärte sie; sein Kopf, sagte sie, sei von schöner Form, er erinnere an einen römischen Kaiser; die Gesichtszüge verrieten den denkenden Mann; beim Lächeln habe er um den Mund einen Zug von Güte.

War sie wirklich so beeindruckt? Oder war es Politik, um zu retten, was noch zu retten war? Auch Napoleon kamen diese Fragen. An Josephine berichtete er über jene Dame, sie sei ihm gegenüber äußerst kokett, doch würde es ihn zu teuer kommen, darauf einzugehen und gar den Verliebten zu spielen. Zwar sei sie „ganz entzückend“, aber dabei zu gefallsüchtig und zu auffällig gekleidet, ja, er meinte, sie habe einen ausgesprochen schlechten Geschmack. Sie war ihm, schlicht gesagt, zu spießig.

Ihre Landeskinder aber waren anderer Meinung. Ihnen und noch ihren Enkeln verklärte sich ihr Andenken, nachdem sie mit nur 34 Jahren gestorben war, und so lebte sie – vor allem in Schullesebüchern – weiter als ein Vorbild an Sdilichtheit, Herzensgüte und Sittenreinheit. Und sie wurde gleichsam wirklich – wie schon Goethe es einst ausgedrückt hatte, nachdem sie als junges Mädchen zusammen mit ihrer Schwester bei seiner Mutter in Pension gewesen war – zu einer „himmlischen Erscheinung“.

*

Der Tote, den Hitler den Franzosen „schenkte“, war Napoleons einziger ehelicher Sohn (aus der Ehe mit der österreichischen Kaisertochter Marie Louise). Nach Napoleons Abdankung war er in Wien erzogen worden. Er starb im Alter von 21 Jahren als „Herzog von Reichstadt“, nachdem er vorher „König von Rom“, „Prinz von Parma“, „Napoleon II.“ und „Prinz Franz Karl“ genannt worden war. Er wurde in der Kaisergruft zu Wien beigesetzt. Als Napoleon III. darum bat, den Toten nach Paris zu überführen (wohin 1840 auch Napoleon I. überführt worden war), winkte Wien ab. Erst Hitler gab den Toten heraus. Seitdem ruht der Herzog von Reichstadt neben seinem Vater im Invalidendom in Paris.