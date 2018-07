Im Ausdruck können Zugeständnisse gemacht werden. Statt Saustück kann Schweinstückchen geschrieben werden. Bertolt Brecht

Joice in Deutschland

Lange hatte es Joyces „Ulysses“ in Deutschland schwer. Von der 1927 im Zürcher Rhein-Verlag erschienenen zweibändigen Ausgabe zu 40 DM wurden bisher, also im Verlauf von fast vier Jahrzehnten, ganze dreißigtausend Stück verkauft. Eine einbändige Sonderausgabe des gleichen Verlages zu 19,80 DM hingegen brachte es in den zehn Jahren, die sie inzwischen auf dem Markt ist, auf sechsundsiebzigtausend verkaufte Exemplare. Eine zweibändige Taschenbuchausgabe des Deutschen Taschenbuch Verlags (Preis: 9,80 DM), die Anfang Januar erschien, schaffte innerhalb eines einzigen Monats, wozu die erste Ausgabe vierzig Jahre brauchte: Dreißigtausend Exemplare fanden bereits ihre Käufer. Der Rhein-Verlag trägt sich seit einiger Zeit mit dem Plan, Georg Goyerts in manchem revisionsbedürftige Übersetzung einer gründlichen Bearbeitung zu unterziehen. Ein ganzes Komitee wird zu diesem Zweck zusammengerufen; in Anbetracht der Schwierigkeit der Aufgabe allerdings werden noch Jahre vergehen, bis eine deutsche Neufassung vorliegt.

Hommage à Ehrenburg

Das Sekretariat des Schriftstellerverbandes der UdSSR schickte Ilja Ehrenburg zu seinem 75. Geburtstag (im Januar), ein langes Glückwunschtelegramm, das auch von der Literaturnaja gaseta abgedruckt wurde. Darin heißt es unter anderem: „In tiefer Verehrung schicken wir Ihnen, dem Altmeister des künstlerischen Wortes, freundschaftliche Wünsche für gute Gesundheit, Inspiration und schöpferisches Wirken.“ Erst kürzlich hatte die Zeitung Ehrenburg wegen seines Eintretens für moderne Kunst kritisiert. Tadel und Lob müssen nicht als Widerspruch aufgefaßt werden; sie können auch die relative Liberalität der Meinungsäußerung bezeichnen.

Ivo Hauptmann

In Hamburg, wo er sich vor einem halben Jahrhundert niederließ, feiert der Maler Ivo Hauptmann, des Dichters ältester Sohn, am 9. Februar seinen achtzigsten Geburtstag. Die Freie Akademie der Künste wird ihrem Vizepräsidenten (für die Sektion bildende Künste) einen Festakt arrangieren. Hauptmann hat sich sehr jung in Paris umgetan, er hat den Pointillismus nach Deutschland gebracht, er hat der Maler-„Brücke“ nahegestanden und später jenseits der Schulen ein Werk geschaffen, das die deutsche Malerei um einen hellen, lebensfreundlichen, olympisch-heiteren Klang bereichert hat.