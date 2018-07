Für die deutschen Investment-Gesellschaften war das Jahr 1965 kein leichtes Brot, Mit dem fortschreitenden Kursverfall auf den deutschen Aktien- und Rentenmärkten mußten zwangsläufig auch die Ausgabenpreise ihrer Zertifikate zusammenfallen. Immerhin ist es den meisten Fonds gelungen, besser abzuschneiden als der amtliche Aktienindex, der 1965 um rund 14 Prozent zurückgegangen ist. Es ist interessant zu beobachten, wie die einzelnen Fonds-Verwaltungen in der Baisse reagiert und wie sie versucht haben, sowohl der Börsenschwäche zu begegnen als auch dem Wunsch der Sparer nach möglichst hohen Ausschüttungen zu entsprechen.

Ihre Rechenschaftsberichte für 1965 hat jetzt die Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH, Frankfurt/Main, für ihre Fonds Dekafonds I und Arideka vorgelegt. Es handelt sich hierbei um zwei Fonds der deutschen Sparkassen. Der Dekafonds hat sich seinem Volumen nach besser entwickelt, als eigentlich zu erwarten war. Sparkassen regen naturgemäß ihre Kundschaft nicht sonderlich intensiv zum Wertpapiersparen an, und wenn, dann vornehmlich zur Anlage in festverzinslichen Titeln. Es hat sich aber in den letzten Jahren gezeigt, daß auch die Sparkassenkundschaft immer wertpapierbewußter wird, und so ist es auch wohl zu erklären, daß beim Dekafonds der Absatz von Zertifikaten trotz der Börsenschwäche selbst 1964 weiter zugenommen hat. Der Dekafonds zählt heute zu den vier größten deutschen Investment-Fonds.

Das Dekafonds-Zertifikat hat (unter Berücksichtigung der vorjährigen Ausschüttung) knapp 11 Prozent an Wert eingebüßt. Für 1965 erhält der Besitzer wieder 2,40 Mark ausgezahlt. Bei einem Tagespreis von etwa 36 Mark entspräche das einer Verzinsung von 7 Prozent. Wie ich Ihnen schon früher klarzumachen versuchte, meine verehrten Leser, kann man aber bei Aktienfonds deshalb nicht von einer echten Verzinsung sprechen, weil die deutschen Fonds nicht nur Zins-(Dividenden-)Einnahmen ausschütten, sondern auch realisierte Kursgewinne und Bezugsrechterlöse. Beides sind mobilisierte Substanz, deshalb auch nicht einkommensteuerpflichtig.

Der Dekafonds hat, um seine Kundschaft zu befriedigen, den größten Teil der auf den Aktienbesitz im Berichtsjahr angefallenen Bezugsrechte veräußert. Wir müssen uns damit abfinden, daß auch andere Gesellschaften so gehandelt haben und auch so handeln werden. Der Zwang zum Bezugsrechtverkauf entfällt erst dann, wenn es den Fonds gelingt, in größerem Umfange wieder realisierte Kursgewinne zur Auffrischung der Ausschüttungen zu verwenden. Das setzt aber eine bessere Börsentendenz voraus. Solange die Fonds Bezugsrechte verkaufen müssen, werden die großen Gesellschaften bei Kapitalerhöhungen Schwierigkeiten haben und so lange sollte man ausgeschriebene Bezugsrechte auch nicht als ein Hausse-Moment ansehen.

Auch im Dekafonds-Portefeuille spielen die Chemie-Aktien die erste Rolle. Die Anlageexperten entschieden sich 1965 für eine Anreicherung durch BASF-Aktien. Den zweiten Platz im Portefeuille nehmen die Elektro- und Versorgungsaktien ein. Beachtlich ist der Neuerwerb von nom. 600 000 Mark AEG-Aktien. Da anzunehmen ist, daß auch andere Großanleger im vergangenen Jahr sich für dieses Papier interessiert haben, sind 1965 AEG-Aktien im großen Umfang in die Portefeuille langfristiger Anleger gewandert. Dadurch ist der Markt weitgehend leergefegt worden. Das machte sich kurssteigernd bemerkbar, als sich im Januar die Tendenz an den deutschen Börsen langsam zu wandeln begann.

Übrigens hat die Fonds-Verwaltung auch Varta-Aktien aufgenommen. Bislang war man gerade diesem Papier gegenüber immer recht mißtrauisch. Die Gesellschaft wird von der Quandt-Gruppe beherrscht, deren Entscheidungen, so meinte man bisher in Börsenkreisen, nicht immer für die freien Aktionäre günstig waren. In dieser Beziehung hat sich in der jüngeren Vergangenheit einiges geändert. Die Großaktionäre merken allmählich, daß sie mit Kleinaktionären in einem Boot sitzen. Verstärkt hat der Dekafonds seinen Besitz ferner an Brown, Boverie (BBC), HEW, Siemens, HEW, Mannesmann, Conti-Gummi, Preussag, Schering, Thyssen-Hütte, Deutsche Bank und Schultheiss. Bei Mannesmann hatte sich der Fonds offensichtlich Dividendenillusionen gemacht.

Im Arideka-Fonds sind neben deutschen Aktien auch ausländische Werte sowie Renten enthalten. Das internationale Portefeuille sowie die festverzinslichen Papiere haben den Verfall der Ausgabepreise nur unwesentlich gemildert. Das Minus liegt bei rund 9 Prozent. Im Berichtsjahr hat der Fonds den Rentenanteil verstärkt, Ende 1965 betrug er 26 Prozent. Bei den Aktien wurden währenddes Berichtsjahres ein Teil der Preussag-Aktien veräußert, auf der ermäßigten Basis sind später wieder Zukäufe vorgenommen worden. Offensichtlich hat der Fonds die kursgünstige Zeit, als die Veba ihre Beteiligung im Rahmen einer Preussag-Kapitalerhöhung wieder auffüllte, zu Gewinnrealisationen genutzt.

Auf das Arideka-Zertifikat werden wieder 2,50 Mark verteilt. Daraus stammen 31,4 (28) Prozent aus vereinnahmten Zinsen, 35 Prozent aus Dividendeneinnahmen und 24,9 (31,3) Prozent aus Bezugsrechterlösen, der Rest aus realisierten Kursgewinnen. Ihr Securius