In Garmisch-Partenkirchen fanden jetzt die siebten Biathlon-Weltmeisterschaften statt. Der Norweger Jon Istad gewann, dann kam ein Sowjetrusse, ein Schwede, zwei Rumänen, zwei Polen, der zweite Norweger und nochmals ein Pole und so weiter. Die „Alpinen“ hatten hier nichts zu besehen.

Aber weiß man überhaupt, was Biathlon bedeutet? Zunächst ist es eine Wortkonstruktion, die Zweikampf heißt und an Stelle des für olympische Ohren etwas martialisch klingenden Patrouillenlaufes, der früher als solcher auf dem Programm der Olympischen Winterspiele zu finden war, gesetzt wurde. Tatsächlich handelt es sich um einen Wettbewerb, bei dem Zivilisten auf verlorenem Posten stehen, ein Wettbewerb, der eigentlich zum Wehrsport gehört und nichts bei Olympischen Spielen zu suchen hat und dennoch zuletzt bei der Winterolympiade 1964 in Seefeld ausgetragen wurde.

Die Teilnehmer müssen einmal gut im Skilanglauf über 20 Kilometer sein und dann noch gut schießen können, wobei das richtige Zielen und Treffen höher bewertet wird als das schnelle Laufen. Das mußte der große Hakulinen, mehrfacher Olympiasieger im Skilanglauf, erfahren, als er sich in Seefeld am Biathlon beteiligte. Der Finne kam zwar als erster an, dann aber wurden ihm 12 Strafminuten aufgebrummt, weil er bei 20 Schüssen sechsmal die Vier-Mann-Scheiben verfehlt hatte, und so wurde er nur fünfzehnter! Auch diese ominösen Scheiben, die ja einen Menschen, den Gegner, darstellen, den es zu treffen und im Ernstfall zu töten gilt, hat man inzwischen diskret durch viereckige Scheiben ersetzt, damit die Zivilisten – von den Pazifisten ganz zu schweigen – an der Optik des Biathlon nichts mehr zu mäkeln haben.

An die Stelle der Strafminuten ist jetzt ein Straflaufen (immer im Kreis herum) getreten, vorausgesetzt, daß man die Scheibe wenigstens getroffen hat. Auch das riecht verdammt nach Nachexerzieren! Inzwischen wird munter weiter experimentiert wie immer bei solchen Sportarten, die zumindest für Zivilisten völlig überflüssig sind. Es gibt nun auch einen Staffellauf. 1948 in St. Moritz hat man es sogar mit einem modernen Winterfünfkampf versucht, als Antagonist (um in der Biathlon-Sprache zu bleiben) zum modernen Fünfkampf, der ja vor Jahren auch noch militärischer Fünfkampf hieß und aus Laufen, Reiten, Schwimmen, Fechten und Schießen besteht. Er war ein Lieblingskind Coubertins, der die „Militärs“ damit für seine Olympischen Spiele gewinnen wollte. Inzwischen sind aber einige dieser militärischen Tugenden außer Mode gekommen, zum Beispiel gibt es bei der Bundeswehr keine Pferde mehr, so daß dieser Pentathlon im Gegensatz zum Biathlon zu einem wirklichen Sport geworden ist.

Nun werten sie wieder: die Preisrichter beim Eiskunstlauf. Wie eh und je kramen sie ihre Notentäfelchen aus dem Bauchladen und zücken sie empor! Wie eh und je ertönen dann in schönem Wechsel Beifallsgeprassel oder Buhrufe und gellende Pfiffe. So auch jetzt in Preßburg bei den Europameisterschaften. Man hat zwar schon Schlimmeres erlebt, aber Differenzen bis zu 7/10 Punkten bewiesen auch hier, daß dieser allzu menschliche Bewertungsmodus uns immer wieder auf die Barrikaden treiben wird. Wenn auch die frühere französische Meisterin Jaqueline du Bief kaum zu schlagen ist, nachdem sie in ihrem Buch den lieben Preisrichtern, wie sie etwas antiquiert noch heißen, das folgende Sprüchlein ins Poesiealbum schrieb: „Von zehn Kampfrichtern sind vier unfähig, drei bewußt unehrlich und drei gut.“

Wieder war erkennbar, daß die Ostblock-Preisrichter auch ein bißchen politisch werteten. Die bundesdeutschen Damen und Herren bekamen es zu spüren. Zufällig waren es die Mannheimer, gegen die man sich verschworen zu haben schien. Einmal das Paar Gudrun Hauß/Walter Hafner und dann Uschi Keßler. Um so erfreulicher aber das Preßburger Publikum, das keinen eisernen Vorhang bei seinem Beifall kannte.

Preßburg zeigte, daß heute die besten Paarläufer in der Sowjetunion und die besten Einzelläufer in Österreich oder genauer gesagt an der schönen grauen Donau, in Wien, zu Hause sind. Die beiden ersten Plätze bei den Herren für Danzer und Schwarz und der Sieg von Regine Heitzer sind ein Triumph für die Wiener Trainerin Hertha Wächtler, die im Leopardenmantel ihre Anerkennungsküßchen verteilte.