Mainz

Der Innenminister von Rheinland-Pfalz, August Wolters, hatte großen Wert darauf gelegt, die Pressekonferenz am 8. Februar selber zu leiten; aber was er im Foyer des Landtages den Journalisten zu „verkaufen“ hatte, bot keinen Neuigkeitswert mehr. Schon zwei Wochen zuvor hatten Offiziere beim Zusammensein mit der Presse anläßlich des zehnjährigen Jubiläums des Wehrbereichskommandos IV über jene ominöse Gründerversammlung des „Stahlhelm“ am Abend des 10. Januar in einem Hinterzimmer des Hotels „Saarbrücker Hof“ in Bergzabern geplaudert. Man war deshalb so gut über die Vorgänge unterrichtet, weil auch ein Dutzend Bundeswehrsoldaten des in dem Kur-Städtchen stationierten Fernmeldebataillons 768 dem Hinweis der Lokalpresse auf das „Stahlhelm“-Ereignis gefolgt war.

Die Pause des Schweigens zwischen der „Stahlhelm“-Geburtstagsfeier am 10. Januar und der Pressekonferenz am 8. Februar wird im Mainzer Innenministerium mit dem Hinweis auf den Erfahrungssatz begründet: „Wir wollten vermeiden, daß durch einen größeren Wirbel in der Öffentlichkeit die Beteiligten, die zu den Vorgängen im ‚Saarbrücker Hof‘ befragt werden mußten, so ‚befangen‘ werden, daß sie sich an nichts mehr erinnern.“ Daß diese Vorsichtsmaßnahme berechtigt gewesen sei, zeige ich jetzt: Zeugen, die „beim ersten Zugriff“ sehr aussagefreudig waren, versuchten nun, nachdem sich das Verwaltungsgericht der Sache annehme, von ihren Berichten abzurücken.

In der Öffentlichkeit wendet man dagegen ein, das lange amtliche Schweigen habe die wildesten Gerüchte aufkommen lassen. Leider gehört dazu auch die Vermutung, die Regierung sei deshalb so zurückhaltend gewesen, um die ganze Angelegenheit „unter der Hand“ zusammen mit der Bundeswehr aus der Welt zu schaffen. Beweis dafür, daß auch nach den „Enthüllungen“ bei der Pressekonferenz in Mainz in der Bevölkerung weiter herumgerätselt und spekuliert wird, ist die Tatsache, daß sich das Verwaltungsgericht Neustadt zu der Erklärung veranlaßt sah, die Zeugenvernehmungen würden selbstverständlich nicht in einem „Geheimverfahren“ vorgenommen.

Von den Zeugen wird man in erster Linie wissen wollen, ob es zutrifft, daß im „Saarbrücker Hof“ die Verfasser der EKD-Denkschrift als „armselige Trottel, die deutsches Land verschenken wollen“, die Widerstandskämpfer des 20. Juli 1944 als „feige Kerle“ und die „Panorama“-Redakteure als „Schweine“ bezeichnet worden sind. Sie sollen auch darüber aussagen, ob es wahr ist, daß im gleichen Atemzug nationalsozialistische Ideen verbreitet und das „Führerprinzip“ betont wurde, das der „Stahlhelm“ zu vertreten habe: Man müsse sich nach einem „Richtmann“ ausrichten, der kein Demokrat sein könne.

Für den Verfassungsschutz von Rheinland-Pfalz waren die Ereignisse in Bergzabern eine Überraschung. Selbstverständlich war der Verband „observiert“ worden, nachdem die Neugründung des „Stahlhelm“ im Jahre 1951 Wellen geschlagen hatte. In den damaligen Besatzungszonen waren die Alliierten über die Wiedergeburt des „Traditionsverbandes“ nicht glücklich; aber man mußte den Verein tolerieren, nachdem sich die „Neu-Stahlhelmer“ mit Nachdruck in ihrem Programm nicht nur zu Theodor Düsterberg, sondern auch zu den Grundsätzen der demokratischen Verfassung bekannt hatten.

Nach jahrelangen Beobachtungen glaubten die Verfassungsschützer, ihre Beobachtungen aufgeben zu können. Es existierten ohnehin nur im Norden des Landes zwei oder drei „Ortsgruppen“, und über die gab es – so ist heute in Mainz zu erfahren – nur Harmloses zu berichten. Nirgends habe man einen Ansatz zu verfassungsgefährdendem Rechtsradikalismus entdecken können. Trotzdem waren „der Ordnung halber“ Beamte nach Bergzabern gefahren, nachdem die „Stahlhelm“-Gründungsversammlung in der Landeszeitung „Rheinpfalz“ angekündigt worden war. Nichts Böses ahnend bekamen sie dann doch mehr Arbeit, als sie erwartet hatten.