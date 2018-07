Die Kubaner müssen den Riemen enger schnallen. Ihre monatliche Reisration wurde von sechs auf drei Pfund pro Person gekürzt, nachdem die Chinesische Volksrepublik statt der für dieses Jahr erbetenen 280 000 Tonnen Reis nur 135 000 Tonnen liefern will. Peking hat Fidel Castro auch auf 800 000 Tonnen Zucker sitzen lassen.

Der kubanisch-chinesische Handelskrieg ist jedoch nur ein Symptom für einen tiefer wurzelnden ideologischen Konflikt zwischen Peking und Havanna. Am letzten Sonntag erklärte der kubanische Ministerpräsident, es gehe nicht um Zucker oder Reis, sondern um die Frage, „ob sich in der Welt von morgen die mächtigen.

Länder das Recht der Erpressung, des Drucks, der Aggression und der Strangulierung gegenüber kleineren Staaten anmaßen können“.

Nicht genug damit, beschuldigte der Diktator die chinesischen Kommunisten „der Erpressung, des Wuchers, der Aggression und der Abschnürung sowie der schlimmsten Methoden der Piraterie und der Unterdrückung“.

Besonders über zwei Vorfälle war Fidel Castro ungehalten.

Chinesische Regierungsvertreter verteilten Propagandamaterial an die kubanischen Truppen. Schon am 14. Dezember 1965 protestierte Kuba gegen dieses, wie Castro sagte, „wahrhaft unglaubliche Vorgehen, das kein souveräner Staat je dulden wird“.

„Ein subalterner und unbekannter Beamter“ im Pekinger Außenhandelsministerium hatte den kubanischen Regierungschef einen Lügner genannt, weil er Peking vorgeworfen hatte, es habe den Handelsvertrag gebrochen.

Schon bei den Revolutionsfeiern in Moskau Anfang November war deutlich geworden, daß sich Kuba in dem Konflikt zwischen Moskau und Peking der Sowjetunion angenähert hatte, von der es den größten Teil der militärischenund wirtschaftlichen Hilfe erhält. Verteidigungsminister Raoul Castro erhielt damals zwischen den Kremlführern einen Ehrenplatz auf der Tribüne am Roten Platz. Castro bestreitet jedoch den chinesischen Vorwurf, er sei ein Satellit der Sowjetunion.

Womöglich erklärt sich aus dem Konflikt mit China auch das Verschwinden des als Freund Pekings bekannten Revolutionshelden „Che“ Guevara, der seit einem Jahr nicht mehr gesehen wurde.