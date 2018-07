Inhalt Seite 1 — Das Geheimnis der Ottomane Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Dieter E. Zimmer

Die Republik Österreich darf sich des Verdienstes rühmen, der Sache der Zensur in höchst uneigennütziger Weise, nämlich die eigene Blamage nicht scheuend, einen schweren Schlag versetzt zu haben.

In ihrem Kampf gegen „unzüchtige Veröffentlichungen“ und um den Schutz der Jugend hielt es die Generaldirektion für die öffentliche Sicherheit im Innenministerium für geboten, Edward Goreys Geschichte in Zeichnungen „Das Geheimnis der Ottomane“, erschienen 1964 im Diogenes Verlag, Zürich, von jeder Verbreitung an Personen unter sechzehn Jahren auszuschließen und ihr „Ausstellen, Aushängen oder Anschlagen an Orten, wo sie auch Personen unter sechzehn Jahren zugänglich ist“, zu untersagen – das heißt mithin: sie aus dem österreichischen Buchhandel zu verbannen.

Die Begründung des Verbots – und es lohnt sich, die Formulierungen genau zu lesen – ist die folgende:

„Das gegenständliche Druckwerk, das sich selbst als ein Pornographisches bezeichnet, enthält ausschließlich, wenn auch in etwa angedeuteter Form, Schilderungen von Perversitäten mit illustrierenden Federzeichnungen.

Dieses Druckwerk ist daher geeignet, die sittliche, geistige und gesundheitliche Entwicklung Jugendlicher, insbesondere durch Reizung der Lüsternheit und Irreleistung des Geschlechtstriebes, schädlich zu beeinflussen.

Da der Sachverhalt von vornherein klar gegeben war, wurde... von der Durchführung eines Ermittlungsverfahrens abgesehen.