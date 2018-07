Freundlich, aber nicht überschwenglich wurde die deutsche Delegation empfangen, die am Dienstag mit Bundeskanzler Erhard an der Spitze zum sechsten deutsch-französischen Routinetreffen nach Paris kam. Diesmal ging Staatspräsident de Gaulle seinem deutschen Gast nicht bis zum Glasportal des Elysee-Palastes entgegen, sondern erwartete ihn in seinem Arbeitszimmer im ersten Stock. Allerdings begrüßte er den Kanzler auf deutsch mit „Herzlich willkommen“ und sprach eine halbe Stunde länger mit ihm als vorgesehen.

Als neue Parole für das deutsch-französische Verhältnis schienen sich die Staatsmänner das Wort „praktische Zusammenarbeit“ ausgesucht zu haben, das in ihren Erklärungen in verschiedenen Variationen vorkam.

Der französische Präsident sagte zu, er wolle im Sommer bei seinem Besuch in Moskau auch über die deutsche Wiedervereinigung reden. In einem Trinkspruch auf Erhard sprach de Gaulle von der Erwartung, „daß dieses Deutschland wieder ein Ganzes sein soll“.

Erste Versionen dieses Trinkspruchs, die später vom Präsidentenamt zurückgezogen wurden, lauteten anders. Demnach sollte de Gaulle auf „das Wohl des ganzen Deutschland“ angestoßen haben. Aus dem Satz „Über Sie stellen wir Beziehungen mit dem ganzen Deutschland, unserem Freunde, her“, wurde später „Über Sie nehmen wir Verbindung mit unserem Freund Deutschland auf“.

Einige Themen wurden zwischen Kanzler und Präsident entweder gar nicht oder nur eben am Rande behandelt: der deutsche Wunsch nach Mitsprache bei der nuklearen Verteidigung Europas, der Krieg in Vietnam und der mögliche Beitritt Großbritanniens zur EWG. Erhards Resümee „In gutem Geist – wie zwischen Freunden“.