Die an sich begrüßenswerte Vollbeschäftigung hat nicht nur zu einem bedenklichen Mangel an Arbeitskräften, vor allem an Fachkräften geführt. Es fehlen uns auch Spitzen- bzw. Führungskräfte. Nicht nur in der Wirtschaft – auch in der Politik. Wo bekommt man etwa heutzutage einen brauchbaren CDU-Vorsitzenden her?

„Das muß möglichst ein Mann sein, der niemals Bundeskanzler werden will“, erklärte mir ein Bonner CDU-Politiker.

„Und wenn er eines Tages doch Kanzler werden will?“

„Das ist eben das ungeheure Risiko.“

„Dufhues wollte nicht Bundeskanzler werden.“

„Dufhues wollte leider auch nicht Vorsitzender werden.“

„Wie muß ein CDU-Vorsitzender sein?“