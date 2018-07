E. W., Paris, im Februar

Die Begegnung zwischen Charles de Gaulle und Ludwig Erhard war ein Familientreffen, mehr nicht. Es ging ihnen weniger um die Beratung hochfliegender Pläne als vielmehr um die Bestätigung gutnachbarlicher Beziehungen – und darum, das Verhältnis vor neuen Reibungen und dem Wiederaufleben alter Konflikte zu bewahren. Der General und der Kanzler betrachten den einst so emphatisch gefeierten deutsch-französischen Freundschaftsvertrag heute unter recht bescheidenen Aspekten. Sie achten die politischen Interessen und Ambitionen des anderen, die mit den eigenen nicht überall übereinstimmen – und sind sich dabei durchaus des Wertes ihrer Freundschaft bewußt.

Es gab bei diesem Gespräch nur zwei politische Fragen, denen Bedeutung zukommt: die politische Union Europas und die Ostpolitik. Sie tauchen in den gemeinsamen Leitsätzen des Kommuniques auf wie einsame Gipfel über einem Meer von Banalitäten. Und auch sie wurden von der bequemsten Seite angegangen; Gipfelstürmerei lag den Partnern fern. Erhard und de Gaulle setzten sich die „europäische politische Union“ nicht mehr als Nahziel. Zwar wollen sie die politische Zusammenarbeit in Europa wiederbeleben, aber keiner von ihnen verpflichtete sich zu einer Initiative, und beide sehen noch nicht den günstigen Augenblick für die nächsten Schritte.

Das Wort „europäische Union“ ist aus dem französischen Wortschatz überhaupt gestrichen. Es ist durch „Kooperation“ ersetzt, und Erhard meinte, als er nach institutionellen Formen für die politische Zusammenarbeit gefragt wurde: er möchte nicht sagen, daß man darauf verzichte, aber sie stellten auch keine Bedingung dar.

Zum Prozeß der „kleinen Schritte“ in Richtung Europa gehören Agrarmarkt, Kennedy-Runde, Steuerharmonisierung. Beide Seiten wissen, daß diese Etappen überwunden werden müssen und daß sie auch Konflikte schaffen werden. Dabei hat es Bonn mit den Entscheidungen über die Kennedy-Runde eiliger als Frankreich.

Das Gespräch über die Ostpolitik galt der Moskau-Reise de Gaulles Ende Juni. Der General hat oft gesagt, daß eine engere Zusammenarbeit und ein besseres Verhältnis zwischen West- und Osteuropa nicht auf der Grundlage eines geteilten Deutschland dauerhaft gefunden werden könne. Diesen Standpunkt will er auch im Kreml vertreten – als ein französisches Interesse, das mit dem deutschen übereinstimmt.

Ob man unter vier Augen auch ausführlich über die Problematik des Weges gesprochen hat, der zur Wiedervereinigung führen soll, ging aus den Erklärungen, die später abgegeben wurden, nicht hervor. Erhard sagte immerhin, daß die deutsche Frage und das Problem der europäischen Sicherheit nicht voneinander zu trennen seien. Über die atomaren Wünsche Bonns und über die Oder-Neiße-Frage soll, nach Auskunft von beiden Seiten, nicht gesprochen worden sein. Aber in französischen Regierungskreisen meint man, das sei auch nicht nötig gewesen. Der französische Standpunkt, nach dem die deutsche Wiedervereinigung gewisse Beschränkungen in den Grenzen und in der Rüstung voraussetze, sei zur Genüge bekannt.