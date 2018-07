Von Uwe Nettelbeck

Siebzigjährig starb in der vergangenen Woche in Hollywood Joseph Francis „Buster“ Keaton, der „Mann, der niemals lachte“, der für die Kamera nicht eine einzige Grimasse schnitt; aber gelaufen war er wie kein anderer, und unter allen Stars des komischen stummen Films war er der menschlichste. Buster lachte nie, weil die Katastrophen, mit denen er sich herumzuschlagen hatte, ihm das Äußerste abverlangten, weil er einsam war in einer Welt voller Widrigkeiten und Arglist und in seiner Anstrengung, sie zu bestehen, stets dem Wahnsinn nahe,

Geboren wurde er am 4. Oktober 1895 im kanadischen Pickway, wenige Wochen also vor jenem 28. Dezember, an dem Louis Lumière im Keller des Grand Café am Pariser Boulevard des Capucines seine Erfindung der Öffentlichkeit präsentierte: den ersten technisch brauchbaren Kinematographen.

Mit drei Jahren trat Keaton zum erstenmal auf, in einem Varieté; 1917 zum erstenmal in einem Film. Ab 1920 bekam er Hauptrollen, zwischen 1923 und 1928 entstanden die zehn abendfüllenden Filme, die er selbst geschrieben und inszeniert hatte. Unter ihnen „Go West“, „The Navigator“ und „The General“.

Der Tonfilm machte seiner Karriere ein Ende. Man vergaß ihn. Er arbeitete als gag-man für – den mittelmäßigen Komiker Red Skelton und übernahm gelegentlich kleine Rollen, er konnte es sich nicht leisten, sie auszuschlagen.

Einer der traurigsten Filme, die ich kenne, ist jener, in dem er für Kodak wirbt, in dem der gealterte Keaton sich anstrengt, den jungen Buster auferstehen zu lassen, die leichten Gesten von früher zu kopieren.

In den fünfziger Jahren wurde, mit einem Donald O’Connor in der Titelrolle, seine Biographie verfilmt, die Stabliste verzeichnet Keaton als Sachberater; auch’sahen wir ihn in Billy Wilders „Sunset Boulevard“‚ in Charlie Chaplins „Limelight“, in „Around the World in Eighty Days“.