Von Fritz Brühl

Ralf Dahrendorf, Gesellschaft und Demokratie in Deutschland; Piper-Verlag, München. 536 Seiten, 28,– DM.

Als gehe durch unsere beiden Vaterländer ein Mann, der sich dazu berufen fühlt, die vorgehaltene Hand vom Munde freundlichst wegzunehmen oder herunterzuschlagen, hinter der es ängstlich von deutschen Unzulänglichkeiten und von deutscher Heuchelei flüstert und wispert – so muß für die Mehrzahl seiner Leser das Buch von Ralf Dahrendorf wirken, das sich zum Ziel gesetzt hat, den Unterschied zwischen geschriebener und wirklicher Verfassung zu schildern. Der Autor artikuliert in souveräner Weise das, was vielfach nur geahnt wird. Er leitet eine Auskehr ein, die noch die letzten Schlupfwinkel der Tarnung und Verbrämung dem gedanklichen Säuberungsprozeß aussetzt. Mit der Militanz, die nur Demokraten aus Leidenschaft aufbringen, sucht Dahrendorf Helfer dafür zu gewinnen, daß dem Widerspruch zwischen der formalen Gleichheit und den oft schreienden Ungleichheiten im praktischen Leben ein Ende gesetzt werde.

Der Autor dient mit Beispielen in Fülle. Hier versieht der Zettelkasten einen aufschlußreichen und wohlgeordneten Dienst: Arbeiterkinder haben nicht die faktischen Chancen zum Bildungsaufstieg, die ihnen das formale Recht der Bundesrepublik verheißt. Die industrielle Demokratie ist im Grunde stets eine industrielle Utopie; sofern die Einrichtung der Mitbestimmung sich als nützlich erweisen sollte, ist dies unbeabsichtigt; im Hinblick auf die Absichten hat sie mehr geschadet als genützt. Es herrscht in der Bundesrepublik ein Juristenmonopol; das Recht ist der Inbegriff der in der Gesellschaft geltenden Normen; es ist die Inkarnation des Status quo; wer dieses Recht verwaltet, ist daher an dem Status quo der sozialen und politischen Verhältnisse interessiert und an ihn gekettet. Der in der Bundesrepublik tätige Gastarbeiter bleibt im Bewußtsein der Mehrheit der Fremdarbeiter, weil der Deutsche noch nicht gelernt hat, gebotene Toleranz zu üben. Die Intellektuellen leben in jedem Land auf Distanz zum Dasein; Distanz macht bei den Akteuren nicht beliebt; wer in Deutschland diese Gesellschaft in Frage zu stellen beginnt, der fragt sich schließlich aus dieser Gesellschaft heraus. Die beiden Erziehungsmächte Elternhaus und Schule konkurrieren nicht gleichmäßig bei der Heranbildung des Kindes; die Schule sieht sich in die Rolle der Minderwertigkeit gedrängt.

Viele dieser Urteile sind subtiler vorgebracht, als es hier geschieht, nuancenreicher, facettierter; manche gedankliche Brücke ist hier ausgelassen. Aber der Autor zielt im ganzen auf eine gesunde Provokation, die es nicht bei Feststellungen belassen, sondern aufrütteln will. Also ein im Ärger geschriebenes Buch, das neuen Ärger und heftiges Ärgernis um jeden Preis zu erregen versucht? Dieser Schluß ginge völlig in die Irre. Immer bleibt es imponierend, wie der Verfasser sich selbst, seine Theorien und seine Voraussetzungen stets wieder in Frage stellt, kaum daß er sie ausgesprochen hat, und wie sich erst aus der dreifach und fünffach gefilterten Prüfung des Sachverhaltes die (dann freilich im allgemeinen treffsichere) Konsequenz ergibt.

Die Bestandsaufnahme Dahrendorfs, die die falschen deutschen Träume, die Vorurteile und die durch Tradition nicht richtiger gewordenen Verhaltensweisen, aber auch die Tugenden und Errungenschaften beider Staaten einbezieht, ordnet sich folgenden Fragekategorien unter: Ob wirkliche Gleichheit im Zeitalter der Klassen vorhanden sei, das zum Beispiel scheint Dahrendorf fraglich, wenn er auf Landkinder, auf Arbeiterkinder, auf Mädchen und Frauen, auf Katholiken und auf andere den Blick lenkt; hier sieht er Rückstände, die sich nicht mit dem Grundsatz vereinbaren lassen, daß die Bürgerrechte, die das Grundgesetz garantiert, nichts anderes als Teilnahmerechte sind. Dieses Recht der Teilnahme ist nach Dahrendorf – übrigens nicht nur in Deutschland – durch „Versäulungen“ bedroht, durch traditionell gehütete Leitbilder, die den Gang in die moderne freiheitliche Gesellschaftsverfassung behindern; als maßgebendes Element dieser „Versäulung“ sieht Dahrendorf die Region und die Religion an, und er belegt seine These mit dem Hinweis auf soziologische Strukturen in Bayern, im Ruhrgebiet, in Mecklenburg und in Thüringen; freilich räumt er ein, daß eine Partei wie die Christlich Demokratische Union, aber auch ein Gebilde wie die DDR der „Versäulung“ mit Erfolg entgegenwirken können.

Mit der zweiten These rückt der Autor der deutschen Sehnsucht nach innen- und sozialpolitischer Harmonie zu Leibe, indem er den sozialen Konflikt preist statt ihn zu verdammen; nur wünscht er sich Spielregeln und deren Anerkennung durch die Partner, damit die Konflikte ausgetragen und gegebenenfalls begrenzt werden können. Mit der schönen Intransigenz des Wissenschaftlers, dem es um das Grundsätzliche geht und nicht um die billige Tageseinsicht, verwirft der Liberale Dahrendorf so gut wie alle Bemühungen um die Mitbestimmung, weil diese, wie er meint, die sozialen Konflikte verbräme statt sie zu lösen; seine Belege sind auf diesem Felde freilich insoweit zuweilen fragwürdig, als er sich auf Umfrageergebnisse mit strittigem Ausgangsmaterial stützt (25 vom Hundert aller Befragten bezeichnen den Arbeitsdirektor als der Bestechung zugänglich).