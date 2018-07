Von Ruth Herrmann

Hamburg

Zu einer öffentlichen Affäre gehört zweierlei: ein skandalöses Ereignis und dessen unangemessene Behandlung durch Diener des Staates. Ob der Fall des Gefangenen Ernst Haase, der im Hamburger Untersuchungsgefängnis starb, weil er „mit stumpfen Gegenständen“ so heftig auf das Gesäß geschlagen worden war, daß sich in seiner Lunge eine Fettembolie bildete, zu einer Affäre wird, werden die Untersuchungen ergeben. Der Senat beauftragte den Senatsdirektor Dr. Löffler zu prüfen, ob bei der Gefängnisbehörde oder der Staatsanwaltschaft pflichtwidrige Versäumnisse vorliegen. In der Bürgerschaft soll eine Kleine Anfrage beantwortet werden. Der CDU-Abgeordnete Blumenfeld will die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses beantragen, dessen Aufgabe die „restlose Aufklärung aller Tatbestände auf allen Ebenen“ im Fall Haase sein soll. Ein solcher Ausschuß muß eingesetzt werden, wenn ein Viertel der Bürgerschaftsmitglieder es verlangt.

Der Fall trägt noch nicht, wie üblich, den Namen eines oder mehrerer Beschuldigter. Er heißt noch nach seinem Opfer. Aus dem zwar klar abgegrenzten, für die Öffentlichkeit jedoch noch anonymen Kreis der in jenen Tagen diensthabenden Wächter im Untersuchungsgefängnis ragt bisher nur der eines Oberwachtmeisters hervor. Dieser kam mit Namen und Photo in die Zeitungen, weil er zugab, dem Gefangenen drei Schläge gegeben zu haben, als dieser tobend nach ihm trat.

Was den Fall Haase wahrscheinlich zu einer Affäre machen wird, bei der, so wie Affären zuweilen abgeschlossen werden, dann Verantwortliche den Hut nehmen müssen, ist die Tatsache, daß seit dem gewaltsamen Tode des Untersuchungsgefangenen neunzehn Monate vergangen sind. Dazu kommt, daß der Tod im Untersuchungsgefängnis erst durch eine Hamburger Zeitung an das Licht der Öffentlichkeit kam.

Der fünfzigjährige Kellner Haase, ehemaliger Seemann und amerikanischer Soldat, der nur 157 cm groß und 57 ‚7 Kilogramm schwer war, hatte sich 1964 entschlossen, in Deutschland zu bleiben. Am 17. Juni ertappte ihn sein Freund, ein Gastwirt, dabei, wie er Papiere und den Schlüssel zur Tür des Lokals aus der Kassenschublade nahm. Er rief die Polizei, die Haase „an Wache“ brachte. Dort griff Haase die Polizisten an. Zum Verdacht des Diebstahls kam so ein zweites Delikt, das des Widerstandes gegen die Staatsgewalt. Haase wurde in das UG am Holstenglacis gebracht. Die Polizisten sollen dem Haftbegleitschein den Vermerk angeheftet haben „Geisteskrankheit nicht ausgeschlossen“. Der Gefängnisarzt untersuchte Haase, wie es Routine ist, und fand ihn haftfähig.

Einige Tage scheint der Untersuchungsgefangene seinen Wärtern keine Schwierigkeiten gemacht zu haben. Am 25. Juni aber begann er zu randalieren und zu toben, die Fensterscheiben seiner Zelle zu zerschlagen, den Toilettendeckel zu zertrümmern und als Waffe gegen die Wärter zu benutzen. Er versteckte Glasscherben unter seiner Bettdecke. Es bestand die Gefahr, daß er sich selber umbringen wollte.