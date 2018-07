Agfa-Gevaert, das erste „europäische Unternehmen“, entstand 1964 durch den Zusammenschluß der deutschen Agfa AG, Leverkusen, und der belgischen Gevaert Photo-Producten N. V., Mortsel. Das Produktionsprogramm umfaßt Filme, Fotopapier, Röntgen-Materia, Kameras, Photochemikalien und Magnetbänder.

Die Betriebsgesellschaften besitzen ein Grundkapital von 300 Millionen, und Rücklagen von 116,5 Millionen Mark und beschäftigen 29 000 Mitarbeiter. Im ersten Geschäftsjahr nach dem Zusammenschluß wurde ein Umsatz von 1,27 Milliarden Mark erzielt. Die Investitionen betrugen 71 Millionen, die Forschungsaufwendungen 67 Millionen Mark. Agfa-Gevaert verfügt außerhalb von Deutschland und Belgien über 8 Produktionsstätten und 21 Verkaufsniederlassungen. Insgesamt ist das Unternehmen in 144 Ländern vertreten. 52 Prozent ihrer Gesamtproduktion setzte die Gruppe im EWG-Raum ab, 16 Prozent In den Effa-Ländern, 26 Prozent in Übersee.

Der bedeutendste Konkurrent von Agfa-Gevaert ist die amerikanische Eastman Kodak Company. Aktienkapital und Rücklagen der Muttergesellschaft betrugen 1964 rund 3,7 Milliarden Mark. Die Gesellschaft verfügt über zahlreiche in- und ausländische Tochtergesellschaften, darunter die deutsche Kodak AG, Stuttgart. Das Produktionsprogramm umfaßt Filme jeder Art, Kameras, Projektoren, Kunstfasern, Fotochemikalien, Rüstungsgüter und Nahrungsmittel.

Der Welfumsatz des Konzerns betrug 1964 6,17 Milliarden Mark, davon 1,74 Milliarden Mark über die ausländischen Tochtergesellschaffen. Die deutsche Kodak AG setzte 195 Millionen Mark um. Ende 1964 beschäftigte der Konzern 82000 Mitarbeiter, die Forschungsausgaben betrugen allein in den USA 300 Millionen Mark.