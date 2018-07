Inhalt Seite 1 — Die Eskalation in Vietnam geht weiter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Washington, im Februar

Wenn der Krieg in Vietnam jemals durch einen Waffenstillstand oder eine Friedenskonferenz beendet werden soll, dann wird die amerikanische Regierung den Vietcong in irgendeiner Form als Partner am Verhandlungstisch zulassen müssen. Sollen das Auftreten des Vietcong und seine Anerkennung als legitimer Hauptgegner und Konferenzmitglied jedoch nicht auf eine politische Kapitulation Washingtons und Saigons hinauslaufen, sollen sie sich auf die Hinnahme seiner Existenz und sein Mitwirken am Zustandekommen einer für beide Seiten tragbaren Abmachung beschränken, so muß zuvor die Regierung in Saigon hinreichend gefestigt und ihr Einfluß auf dem flachen Land wiederhergestellt werden.

Am Vorabend der Honolulu-Konferenz hat Sonderbotschafter Averell Harriman die amerikanische Bereitschaft herausgestellt, die Nationale Befreiungsfront als eine „unabhängige Gruppe“ an eventuellen Friedensdiskussionen zu beteiligen. Diese Erklärung steht zu den erweiterten Hilfeversprechen Johnsons nicht in Widerspruch, sondern ergänzt sie. Denn wenn es gelingt, mit einem Reformprogramm in den vom Vietcong-Terror befreiten Landesteilen eine funktionierende Verwaltung aufzubauen und die Partisanen durch gesteigerten militärischen Druck zu zermürben, dann könnten sich Amerikaner und Südvietnamesen sehr wohl eine Position schaffen, die ein Verhandeln mit dem Vietcong ungefährlich macht.

Johnson mußte daher in seiner Zusammenkunft mit dem südvietnamesischen Staatspräsidenten Thieu und Ministerpräsident Marschall Ky gleichen Nachdruck auf das ländliche Befriedungsprogramm, auf eine flexible amerikanische Verhandlungsbereitschaft und auf die nochmalige Erweiterung des militärischen Einsatzes der USA legen. Anfänglich schien es, als werde er damit in Gegensatz zu den südvietnamesischen Politikern geraten, die das Schwergewicht einseitig auf gesteigerte militärische Operationen verschieben wollten. Aber Johnson war den Südvietnamesen nicht den halben Weg über den Pazifik entgegengeflogen, um sich die Hände binden zu lassen; er verlangte auch von ihnen Entgegenkommen auf halbem Weg.

Die Mitglieder der Regierung in Saigon wußten, was diese Begegnung für sie bedeutete: einen außergewöhnlichen Prestigezuwachs für ihr noch immer recht brüchiges Regime und eine Festlegung Johnsons, erst einmal den Krieg mit allen begrenzten Mitteln fortzusetzen und verfrühte Konzessionen an die Aufständischen, an Hanoi und an Peking abzusagen – solange jedenfalls, als die kommunistischen Kontrahenten alle Friedensofferten in den Wind schlagen.

Eines Tages wird der Krieg durch eine politische Regelung beendet werden, die auch der Vietcong mit aushandelt. Aber bis es soweit kommt, ist noch ein langer und beschwerlicher Weg zurückzulegen. Die Wirtschaftshilfe für Südvietnam soll – trotz Verschwendung, Korruption und Versickern in dunklen Kanälen – auf 500 Millionen Dollar im Jahr erhöht werden; straffe Überwachung soll dafür sorgen, daß sie endlich auch direkt den 13 Millionen Reisbauern und nicht nur den am Krieg schmarotzenden Städtern Südvietnams zugute kommt.

Die Bombenangriffe auf Nordvietnam bleiben zwar im wesentlichen auf den Nachschub und militärische Ziele beschränkt, werden aber an Intensität verdoppelt und verdreifacht. General Westmoreland, der amerikanische Kommandeur in Südvietnam, wird noch mehr Truppen erhalten. Johnson legte sich in Honolulu eindeutig auf die von Außenminister Rusk seit langem verfochtene These fest, daß ein Zurückweichen vor der kommunistischen Aggression in Südostasien einem zweiten München gleichkomme und lediglich neue, noch gefährlichere Aggressionen hervorrufen werde.