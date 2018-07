Von Lothar-Günther Buchheim

Lothar-Günther Buchheim ist Inhaber eines Verlages, der sich mit Bildbänden einen Namen gewonnen hat, und Autor von zahlreichen Büchern der Kunst, unter anderem „Der Blaue Reiter und die Neue Künstlervereinigung München“, „Graphik des deutschen Expressionismus“ und „Die Künstlergemeinschaft Brücke“. Die große Ausstellung „Der französische Fauvismus und der deutsche Frühexpressionismus“ wird ab 26. März auch in München zu sehen sein.

Im Musée National d’Art Moderne in Paris wird gegenwärtig eine Ausstellung „Le Fauvisme français et les debuts de l’Expressionisme allemand“ gezeigt. Sie gibt Gelegenheit zur ersten Konfrontierung der Pariser mit jener Malerei, die in Deutschland kurz nach der Jahrhundertwende die Kunst gegen den herrschenden Akademismus revolutionierte, aber bisher kaum über die Grenzen wirkte. Insgesamt 280 Bilder werden gezeigt, je die Hälfte als Beitrag der Deutschen und der Franzosen. Der Zeitpunkt für diese erste Manifestation des deutschen Expressionismus in Paris ist – das steht schon jetzt fest – außerordentlich gut gewählt. Besonders interessiert an dieser Ausstellung zeigt sich die junge Generation, die schon seit Jahren danach verlangt, Kunstäußerungen der deutschen Nachbarn nicht mehr nur in farbigen Reproduktionen, sondern als Originale kennenzulernen.

Die zentrale Gestalt der Gruppe der Fauves war Henri Matisse, so wie Ernst Ludwig Kirchner innerhalb der Künstlergemeinschaft Brücke. Schon vor der Jahrhundertwende gab Matisse plötzlich die überkommene Tonmalerei auf und erlebte die Welt in starken Farben und geschlossenen Formen. Er war der erste, der in kühnem Anlauf über die Schranken aus alten Sehgewohnheiten setzte. Gewiß, die Impressionisten hatten schon wichtige Vorarbeit geleistet, die dunkle Palette der traditionellen Ateliermalerei verschmäht und ihren Bildern unter freiem Himmel eine neue strahlende Farbigkeit gewonnen. Sie gaben der Farbe aber noch keine konstruktive Funktion, von dem Effekte des Lichtes ließen sie sich zum Auflösen der Form verführen. Matisse war es, der mit seinen ersten fauvistischen Bildern den Impressionismus zu klarem Formbau hin weitertrieb, indem er die impressionistische Lehre zugleich mit den Erfahrungen Cézannes verarbeitete, dem es ja um Vereinfachung, um feste Konstruktion, um das Charakteristische und nicht die Zufälligkeit einer bestimmten Beleuchtung ging. Bestimmend für den Frühstil von Matisse und seinen Genossen wurden auch Einflüsse aus dem Fernen Osten, die direkt aufgenommen oder in schon assimilierter Form bei den Impressionisten, bei van Gogh und Gauguin gefunden wurden. Van Gogh und Gauguin aber, diese beiden waren im Grunde für die junge französische und die deutsche Avantgarde die wirklichen großen Anreger. (Nolde hat sie und Cézanne 1908 als die „großen Eisbrecher“ bezeichnet.)

Die Pariser Ausstellung will, wie es in einem Kommuniqué heißt, neben den Meisterwerken der Fauves nicht den gesamten deutschen Expressionismus zeigen, sondern nur frühe Bilder, um die Gemeinsamkeit der Absichten von Fauves und Expressionisten während einer gewissen Zeitspanne darzustellen.

Zweifellos ist die Simultaneität der französischen und der deutschen Leistung erstaunlich. In Frankreich wie in Deutschland werden fast zu gleicher Zeit ähnliche Formulierungen gefunden. Hier wie dort: Entdeckung der reinen Farbe, Befreiung des Bildes von der Identität mit der realen Natur, seine Erhebung zum autonomen Werk. Hier wie dort löst man sich nicht vollständig vom Natureindruck, sondern will bei aller Entfesselung der Farbe verständlich bleiben, den Natureindruck durch formende Kraft und kühne Erfindung steigern, objektive Wahrheit und subjektive Empfindung verquicken.

Beide Bewegungen setzen so den ausgeleerten und abgebrauchten Formen, die Ende des 19. Jahrhunderts als typische Ateliermalerei die Kunst beherrschten, eine kraftvolle, ja in einigen Beispielen geradezu explosive Malerei entgegen. Gegen die Diktatur der alten, wohleingesessenen Kräfte richtet sich in Frankreich wie in Deutschland die Stoßkraft der Avantgarde: „Zurück zur Natur“ lautete damals die Devise so mancher Reformbewegung, die sich gegen althergebrachte Lebensformen wandte. Die Maler verließen ihre staubigen Ateliers und pflanzten ihre Staffeleien ins grelle Sonnenlicht des Seine-Ufers oder erlebten die Moritzburger Seen als eine Art sächsischer Südsee, ersetzten Tahiti-Modelle durch ihre nackt zwischen Uferschilf badenden Mädchen.