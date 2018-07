Inhalt Seite 1 — Die Kunst, sich Feinde zu schaffen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Sechzehn Jahre, nachdem die Kommunisten in China die Macht erobert haben, lassen sich die Nationen, die als zuverlässige Freunde Pekings gelten können, an den Fingern einer Hand aufzählen. Nicht einmal die Hälfte der heute bestehenden Staaten unterhalten diplomatische Beziehungen mit China. Das aber hindert die Herren des chinesischen Reiches nicht, immer wieder der festen Überzeugung Ausdruck zu geben, ihre Außenpolitik sei unfehlbar richtig.

In vieler Hinsicht sind die Methoden der chinesischen Außenpolitik nur eine Fortsetzung der innenpolitischen Taktik. Nationen aber reagieren anders als die Untertanen eines totalitären Regimes. Dies freilich scheinen die Führer in Peking nicht begreifen zu können.

Ein amerikanischer Diplomat hat kürzlich die Methoden seiner chinesischen Kollegen als „ungereimt“ bezeichnet. Aus dieser Äußerung sprach weniger billige Schadenfreude als blankes Staunen – ein Gefühl, das auch Diplomaten anderer Länder teilen. In schwierigen Situationen, in denen die traditionellen diplomatischen Tugenden am Platze wären, Geduld, Zurückhaltung, Schweigen – Tugenden also, in denen die Chinesen nach allgemeiner Ansicht exzellieren –, haben Maos Diplomaten sich zu lautem und ungezügeltem Zorn hinreißen lassen.

Beispiele dafür hat es in den letzten Jahren die Fülle gegeben. So sabotierten die Chinesen kurzerhand die afro-asiatische Konferenz und demonstrierten damit ihre Haltung gegenüber einer politischen Gruppierung, die sich Peking nicht mit Haut und Haar verschreibt. Dieser Affront geschah überdies, nachdem der chinesische Premier sich eben erst einen groben Schnitzer geleistet hatte: Zweimal hatte er ungefragt den Führern der jüngst unabhängig gewordenen Länder Afrikas kundgetan, ihre Staaten seien reif für die Revolution.

Indien galt einst unter den nichtkommunistischen Ländern als einer der wichtigsten Freunde Chinas. Aber Maos Truppen überfielen Indien – eine Aggression, die auf. das Verhältnis der Neutralen und bündnisfreien Länder zu China verheerend wirkte. Und China brachte es fertig, sich die Neutralen noch mehr zu entfremden, indem es ihre Vermittlungsangebote brüsk zurückwies.

Verängstigte indonesische Politiker, die trotz des kommunistischen Putschversuches im Oktober letzten Jahres das freundschaftliche Verhältnis zu China aufrechterhalten wollten, haben die Chinesen fast flehentlich gebeten, den Propagandakrieg gegen Indonesien einzustellen. Peking hat diese Bitten einfach ignoriert.

Als Habit Bourguiba im November letzten Jahres in der Presse mit einigen kritischen Bemerkungen über die Politik Chinas zitiert wurde, verlangte Peking nicht etwa eine Klarstellung dieser Meldungen, wie es der üblichen diplomatischen Prozedur entsprochen hätte. Statt dessen eröffneten die Chinesen sofort eine giftige Kampagne gegen den tunesischen Präsidenten und verdammten ihn in Bausch und Bogen. Und als Dahomey und die Zentralafrikanische Republik die diplomatischen Beziehungen zu China abbrachen, antwortete Peking darauf mit einer so vehementen Schimpfkanonade, daß jede Hoffnung auf eine Wiederaussöhnung von vornherein zunichte gemacht wurde.