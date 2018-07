Ludwig van Beethoven: „Streichtrios G-dur op. 9, 1 und c-moll op. 9, 3“; Leonid Kogan, Rudolf Barshai, Mstislaw Rostropowitsch; Melodia-Eurodisc, 73608, 21,– DM

Gewöhnlich werden diese Streichtrios als „Frühwerke“ bezeichnet, eine viel zu allgemeine, unglücklicherweise meist auch wertende Rubrizierung. Beethoven komponierte sie mit etwa 26 Jahren; er war also nach heutigen Begriffen noch ein junger Mann, für damalige Verhältnisse aber durchaus kein „Anfänger“ mehr. Immerhin ist in der Widmung, die er dem Grafen von Browne zugedacht hat, zu lesen, daß er diese „Frühwerke“ für das Beste an Musik halte, das er bis dahin zu Papier gebracht hat. Das ist selbstbewußt, aber auch selbstkritisch gemeint; die Nachwelt kann bestätigen, daß das Selbsturteil richtig war. Im Jargon: die Trios sind „schon echter Beethoven“. Zweierlei macht die Neuerscheinung bemerkenswert: zum einen, daß die Trios überhaupt wieder einmal aufgenommen worden sind, zum anderen, von wem und wie sie dargeboten werden. Die drei Musiker sind Russen: der Geiger Kogan, der Bratscher Barshai und – hierzulande am bekanntesten – der Cellist Rostropowitsch. Nicht nur die geistige Übereinstimmung, die Präzision beim Spielen – es fasziniert die Ausdruckskraft, deren die drei fähig sind und die letztlich die Anmerkung ihrer nationalen Herkunft überflüssig macht: Die drei spielen zwei Stücke von Beethoven, wie man sie nur spielen kann. Das Allegro con brio (Trio Nr. 1) hat wirklich Feuer; das Scherzo ist leicht, prägnant, beschwingt, anmutig, das lange Adagio trotz seiner Länge wirklich cantabile und spannungsvoll; das Forte ist klar und strahlend, das Piano sanft, matt glänzend. Und schließlich: es wird mit außerordentlicher Sorgfalt phrasiert. M. S.