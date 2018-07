Von Heinz Michaels

Der halbe Vorstand fehlte. Dr. Gustav Schaum, Vorstandsvorsitzender der Agfa-Gevaert AG, entschuldigte die Herren: „Unsere belgischen Kollegen halten gleichzeitig in Mortsel eine Pressekonferenz der Gevaert-Agfa N. V.“

Das war symptomatisch. Zu einer gemeinsamen Pressekonferenz hatte man sich (noch) nicht entschließen können. Denn: Sollte man die Belgier nach Leverkusen einladen? Oder die Deutschen nach Mortsel? Oder hätte man sich auf „neutralem“ Boden treffen sollen?

So blieb es zweigleisig, wie so vieles in diesem ersten „EWG-Konzern“, als der der Zusammenschluß der beiden größten europäischen Unternehmen der Photobranche gern bezeichnet wird. Ein Jahr und sieben Monate ist er nun alt.

Begonnen hatte es allerdings viel früher. 1958 fühlten die Belgier erstmals bei den Agfa-Direktoren vor, ob sie nicht an einer Zusammenarbeit interessiert seien. Sie waren. Aber was die Belgier mit Produktionsabsprachen und Verkaufsorganisation vorschlugen, war ein hübsches kleines Kartell. Der Agfa-Vorstand, der alliierten Dekartellisierung noch gegenwärtig und in der Zucht des deutschen Kartellgesetzes lebend, mußte bedauernd ablehnen.

Doch die Gespräche rissen nicht ab, denn sie waren interessant – für beide Partner. Agfa, einst der größte Lieferant von Kameras und Photoartikeln in Europa, war aus der Zerschlagung des IG-Farben-Konzerns als ein Torso hervorgegangen, den Farbenfabriken Bayer AG als Tochtergesellschaft zugeschlagen. Das Herzstück des Agfa-Bereichs, Europas größte Filmfabrik, lag in Wolfen in der Sowjetzone.

Geblieben war das Kamera-Werk in München; gerettet waren die Rezepte für die Filmproduktion. Doch was für Wolfen richtig war, paßte nicht für Leverkusen. „Es ist wie mit dem Bierbrauen“, sagt Vorstandsmitglied Carl Weyer. „Jedes Rezept paßt nur für den jeweiligen Produktionsort. Das hängt mit dem Wasser zusammen und mit anderen Umständen.“ In Leverkusen mußte ganz von vorn angefangen werden.