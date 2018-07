Die Kurse der Bankaktien verzeichneten in den letzten Tagen eine Sonderbewegung. Während nämlich die allgemeine Aktientendenz zur Schwäche neigte, erzielten die Aktien der Großbanken Kursgewinne. Dafür gibt es mehrere Erklärungen. Einmal scheinen die Bankenvorstände immer mehr der Auffassung zuzuneigen, daß die Zeit für eine Kurserholung am Aktienmarkt reif ist und daß sie diese Auffassung am besten dadurch dokumentieren können, indem sie die Kurse der Bankaktien heraufsetzen.

Normalerweise bilden zwar Bankaktien immer die Schlußlichter einer Aufwärtsbewegung, aber es kann auch durchaus einmal anders sein. Zum anderen sind die Banken deshalb in das Blickfeld des Börseninteresses geraten, weil in diesen Tagen (durch das neue Aktiengesetz) offenkundig wurde, wie stark sich die Großbanken in der Industrie engagiert haben. „Wer die Großbanken verstaatlicht, hat praktisch die deutsche Industrie in Gemeineigentum übergeführt geben die Kritiker einer solchen Entwicklung sorgenvoll zu bedenken. Die Entschuldigung, daß die meisten Industriebeteiligungen einstmals im Rahmen von Sanierungsaktionen übernommen worden sind, zieht nicht mehr, seitdem man weiß, daß die Banken bis in die letzte Zeit hinein sich um Beteiligungen an erstklassigen Unternehmen bemüht haben.

Wer am Rechnen Spaß hat, kommt zu der Feststellung, daß die Banken ihre eigenen Dividenden unschwer aus den Dividendeneinnahmen ihrer Beteiligungen bestreiten könnten. Wo das nicht ganz ausreichen sollte, kann man die Zinserträge aus den steuerfreien Rentenwerten hinzunehmen. „Das Bankgeschäft selbst dient lediglich dazu, das Personal zu beschäftigen und zu bezahlen“, behaupten die Spötter. Immerhin läßt sich eines sagen: Der Besitzer einer deutschen Großbankaktie hat praktisch ein Investmentpapier in Händen, er ist – um im Slogan der Investmentfonds zu sprechen – „an der gesamten deutschen Industrie beteiligt“. Aus diesem Blickwinkel heraus scheinen die jetzigen Kurse der Bankaktien wirklich nicht zu hoch zu sein.

Aber was bedeutet eine solche Feststellung schon bei einem Aktienmarkt, auf dem infolge der Kapitalknappheit eine Art Notstand herrscht? Jeder Posten Aktien, der aus Geldbeschaffungsgründen auf den Markt geworfen wird, jeder Posten, der aus den USA zurückkehrt, bringt auch heute noch das Kursgefüge durcheinander. Allerdings hat sich in den letzten Wochen ein gewisser Wandel, ein höheres Maß an Widerstandsfähigkeit eingestellt. Ob sie „echt“ ist, werden wir schon in nächster Zeit erfahren, denn im Zuge der Streikdrohungen in der Metallindustrie stehen den Börsen neue Belastungen bevor. K. W.