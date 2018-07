Inhalt Seite 1 — Die SED gibt sich gesamtdeutsch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Eine neue Runde im gesamtdeutschen Schattenboxen hat begonnen. Ostberlin ist in die Offensive gegangen. Die außenpolitischen „Initiativen“ der deutschen Kommunisten seit Jahresbeginn sind kaum noch zu zählen. Mit einer Flut von Noten, Memoranden, Entschließungen, Reden und Kundgebungen versucht die SED, das deutsche und internationale Publikum für sich zu gewinnen.

Am vergangenen Sonntag schließlich traf eine DDR-Delegation unter Leitung des stellvertretenden Außenministers Georg Stebi in Genf ein, „um die Ausarbeitung eines Vertrages durch den 18-Staaten-Abrüstungsausschuß zu unterstützen“. Zuvor hatten die Regierungen der westeuropäischen Staaten aus Ostberlin Noten erhalten, in denen Vorschläge für eine Sicherheitskonferenz unterbreitet wurden. Ziel einer solchen Konferenz wäre erläuterte DDR-Außenminister Otto Winzer – die „schrittweise Herbeiführung einer Entspannung in Europa durch Vereinbarung von Rüstungsbeschränkungen“, der Verzicht aller nicht kernwaffenbesitzenden europäischen Staaten auf Atomwaffen, die Respektierung der bestehenden Grenzen und die „Normalisierung der Beziehungen zwischen allen europäischen Staaten“.

Alle außenpolitischen Vorstöße des SED-Regimes basieren auf dem „6-Punkte-Vorschlag“ Ulbrichts, den der Staatsratsvorsitzende zu Jahresbeginn verkündete. In seiner Neujahrsansprache hatte Ulbricht in betont versöhnlichem Ton für intensivierte Kontakte und Verhandlungen zwischen DDR und Bundesrepublik plädiert. In seinen sechs Vorschlägen bot er Bonn freilich kaum etwas Neues an: Den Verzicht beider deutscher Staaten auf Atomwaffen; Anerkennung der Grenzen; die Aufnahme diplomatischer Beziehungen der DDR zu den NATO-Staaten und der Bundesrepublik zu den War schauer-Pakt-Ländern; Verhandlungen über Abrüstung; Verzicht auf Maßnahmen, „die den Weg zur Überwindung der Spaltung blockieren“, und schließlich Verhandlungen zur „Normalisierung der Beziehungen“ zwischen DDR und Bundesrepublik.

In der Auswertung dieser für Bonn offensichtlich unannehmbaren Vorschläge hat sich Ostberlin diesmal aber geschickter gezeigt als bei früheren, ähnlichen Initiativen. So ist Winzers „Europaplan“ deutlich am gaullistischen Konzept orientiert. Die Amerikaner sollen in Abrüstungsverhandlungen nicht einbezogen werden. De Gaulles Atombombe wird akzeptiert. Frankreich wird gelobt, und gegen England wird nicht mehr polemisiert.

Die SED-Argumentation ist einfach, aber bleibt im Ausland nicht ohne Wirkung: Bonn strebe nach nuklearem Mitbesitz und Grenzrevision – die DDR aber wolle die Deutschen von Atomwaffen fernhalten und die Ostgrenzen garantieren. Nicht nur in den Entwicklungsländern, sondern auch bei einigen Politikern der NATO-Staaten, vor allem in Frankreich, sind die Vorschläge der DDR auf einige Sympathie gestoßen.

Aber auch im „sozialistischen Lager“ erweist sich die außenpolitische Aktivität als nützlich. Die SED, wegen ihrer stalinistischen Kulturpolitik von den Bruderstaaten getadelt und in die Gefahr der Selbstisolierung geraten, bringt sich wieder als „deutscher Friedensstaat“ und Bollwerk gegen den „westdeutschen Revanchismus“ ins Gespräch. Friedens- und Verständigungsbeteuerungen sollen schließlich die Bevölkerung der DDR von den scharfen innenpolitischen Maßnahmen ablenken. Der SED hilft dabei ein wachsendes Mißtrauen ihrer Untertanen gegenüber der Außenpolitik der Bundesrepublik. Ihre Propagandisten nehmen mehr Rücksicht auf die Stimmung der Bevölkerung als bisher. Das nationale Vokabular geht ihnen leicht von den Lippen. Sie reden viel von Wiedervereinigung, und das bisher streng verpönte Wort „gesamtdeutsch“ wurde in den offiziellen Sprachgebrauch aufgenommen.

Für den neuen Zungenschlag in der gesamtdeutschen Propaganda sorgte vor allem der neue Staatssekretär Joachim Herrmann. Er gilt seit langem als Vertreter einer flexibleren Deutschlandpolitik und zählt zur jungen Generation der SED-Funktionäre.