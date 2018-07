Von Ernst Hornickel

Karneval ist die rechte Zeit, es wieder einmal zu sagen: Bis jetzt gelten immer noch 1,5 Promille Alkoholkonzentration im Blut (BAK) für Autofahrer und 1,3 Promille für Motorradfahrer als absolutes BAK-Limit vor deutschen Gerichten, obwohl diese Grenze nicht nur von den Medizinern, sondern auch von anderen berufenen und unberufenen Instanzen heftig berannt wird. Dabei herrscht Einigkeit darüber, daß die gleiche Menge Alkohol im Blut zweier verschiedener Menschen schon deshalb verschiedene Promille-Werte ergibt, weil der eine schwerer als der andere ist; denn die Blutmenge eines Menschen beträgt etwa 1/12 bis Via seines Körpergewichts. Außerdem verteilt sich der Alkohol im Blut nicht gleichmäßig auf alle Organe. Gehirn und Muskeln nehmen viel, Knochen und Fettpolster sehr wenig Alkohol auf. Um trotzdem mit einiger Zuverlässigkeit die durch einen begrenzten Alkoholgenuß verursachte BAK berechnen zu können, bedient man sich des Reduktionsfaktors 0,7 mal Körpergewicht. Bei einem Mann von 60 Kilo Körpergewicht beträgt also zur Bestimmung des BÄK das maßgebend reduzierte Gewicht 42 Kilo. Ein Promille BAK heißt nun: ein Gramm reiner Alkohol in 1000 Gramm Blut. Wenn also unser Mann beim Zechen die 1,5-Promille-Grenze erreicht hat, kreisen 63 Gramm Alkohol in seinem Blut.

Jeder kann sich jetzt ausrechnen, wieviel Gramm Alkohol bei einer Blut-Alkohol-Konzentration von 1,5 Promille in seinem Blut sein Gehirn und seine Muskulatur belasten. Er muß nur sieben Zehntel seines Körpergewichts mit 1,5 multiplizieren und das durch 1000 dividieren.

An einigen Standardwerten demonstriert, ergeben 1,5 Promille BAK bei einem Körpergewicht Nun gewinnt diese Rechnung erst an Anschaulichkeit, wenn man die bei uns üblichen Maße der alkoholischen Getränke zugrunde legt.

Das wiederum hieße, daß ein Mann von 70 bis 80 Kilo Gewicht unter gar keinen Umständen mehr trinken darf als

5 bis 6 kleine helle Bier je 3/10 1 oder

3 Viertel Wein oder

1 Normalflasche Wein oder

4 bis 5 Whisky.

Eine Dame mit einem Gewicht von nur 50 bis 60 Kilo findet ihre Höchstgrenze bei