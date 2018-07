Inhalt Seite 1 — Doktor Wilsons Allheilmittel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die deutsche Frau fand endlich ihren Retter: Dr. Robert A. Wilson, amerikanischer Gynäkologe. Nicht, daß er etwa ein bedeutender Forscher wäre, eine Koryphäe der Medizin – nein, seine besondere Fähigkeit liegt auf einem anderen Gebiet: Der Doktor versteht sich aufs Fabulieren, und da sein Sujet so herrlich aufregend ist, druckt eine deutsche Illustrierte – die „Quick“ – jetzt Wilsons Memoiren ab.

So rufen denn seit Wochen intimste Behandlungszimmer-Rapporte verwegene Wünsche und Hoffnungen wach: Nehmt, wenn es nicht mehr so richtig unterleibt und lebt, „Östrogen“ in Pillen, Spritzen, Zäpfchen oder Salben, und alles Komplizierte in Leib und Liebe löst sich im „zunehmenden Gefühl heiteren Wohlbehagens“. Der gute Doktor Wilson hilft euch mit seiner großen Entdeckung aus jeder Bedrängnis: Östrogen verjüngt! Mehr noch: Das Sexualhormon heilt und verhütet jedwedes Leiden vom Wehwehchen bis zum Infarkt. Die Hormonpillen verhindern Krebs und verkorkste Ehen, eliminieren Wechseljahre, schützen vor Selbstmorden, bringen die Liebe wieder ins Haus nebst weiblicher Vollerfüllung und anderes mehr.

Was man bislang vermißte – hier wird es Ereignis: ein Therapie-Katalog für jede Altersstufe („ ... täglich eine Tablette ... zeitlebens“). Und wenn sich ein Anflug von Traurigkeit in alle Östrogen-Hochstimmung hineinmischt, nur deshalb, weil deutsche Ärzte, offenbar weithin vertrottelt, die „biologische Revolution“ des amerikanischen Kollegen gar nicht zu kennen scheinen.

Inzwischen muß eine Reihe bundesdeutscher Doktoren allerdings „wach“ geworden sein. Berichten doch Apotheker von stellenweise zehnmal mehr Östrogen-Verschreibungen in jüngster Zeit.

Mag sein, daß sich die schnellen Hormonpillen-Verordner ihrer Studienjahre nicht mehr erinnern und wenig Zeit zur ärztlichen Fortbildung finden. Die Östrogen-Behandlung – immerhin seit einigen Jahrzehnten auch in Deutschland bestens bekannt, weil hier entdeckt – darf nämlich ausschließlich bei strengster Indikation mit äußerster Vorsicht und nur vom erfahrenen Arzt angewandt werden, wenn unangenehme Folgen ausbleiben sollen. Hierzu nur einige wenige Kernsätze aus „Klinik und Therapie der Nebenwirkungen“ (1286 Seiten, davon 70 über weibliche Sexualhormone; herausgegeben und bearbeitet. von 28 weltweit bekannten Wissenschaftlern):

„Bereits 1946 konnte auf die Möglichkeit der Entstehung eines Gebärmutterkrebses nach Östrogen-Dauerbehandlung hingewiesen werden. Weitere Beobachtungen folgten. Die Art der Östrogen-Verabreichung ist gleichgültig, auch Salben ‚führten zum Erfolg‘... Knochenmark- und Blutschäden nach Östrogenen sind bei Hunden und Affen schon früher beobachtet worden ... Die Zufuhr dieser Hormone kann eine Förderung oder Hemmung wichtiger Sexualfunktionen bewirken ... Psychische Nebenwirkungen sind häufig ... Verhältnismäßig oft werden Ödeme beobachtet Die Behandlung wird relativ häufig von toxischen Reaktionen im Magen-Darmbereich begleitet ... Stärker durch Nebenwirkungen gefährdet sind Personen mit Leberleiden ... Bei jeder Therapie in jedem Lebensalter können gefährlichste Blutungen ausgelöst werden ... Östrogene werden heute der Gruppe der bedingt krebsauslösenden Stoffe zugerechnet...“

Wem soll man nun glauben? Der „Quick“ („... ist die Behandlung mit Östrogenen in keiner Weise gefährlich“) oder dem schlichten medizinischen Standardwerk? Berichten doch beide seitenlang schwarz auf weiß über die Wirkung weiblicher Hormone: Die Illustrierte ruft Deutschlands Frauen mit östrogenüßlicher Anpreisung zur Massen-Verjüngung auf, und die Wissenschaftler warnen vor längst bekannten Gefahren.