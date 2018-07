Auch wenn sie zu Beginn nicht voll ausnutzbar ist, legen wir doch bei Errichtung neuer Anlagen gleich die Maßstäbe optimaler Größe an“, umriß das BASF-Vorstandsmitglied Dr. Willi Danz die Investitionspläne der Badischen Anilin- und Soda-Fabrik AG (BASF), Ludwigshafen, für das gerade angelaufene Jahr und die nächstfolgenden Jahre. Da die Chemie weiterhin mit einer positiven Entwicklung rechnet, will auch die BASF nicht zurückstehen. Sie baut auf Zuwachs. „Wir wollen die Möglichkeit haben, in der Zukunft dann die Kostendegressionen ausnutzen zu können“, erläuterte Danz.

„Ludwigshafen wird unser Schwerpunkt bleiben“, verkündete Vorstandsvorsitzender Dr. Bernhard Timm. Das zeigt schon der Plan, der für den Ludwigshafener Bereich in diesem Jahr Investitionen in Höhe von 650 Millionen Mark vorsieht. Insgesamt sollen fast 1,2 Milliarden Mark investiert werden; jeden Tag also mehr als drei Millionen.

Nach der neuen Konzernpolitik werden aber Standorte außerhalb Ludwigshafens nunmehr stärker berücksichtigt. So ist es auch zu verstehen, daß die BASF für 1966 im Beteiligungsbereich Investitionspläne in der Größenordnung von 770 Millionen Mark hat, von denen 525 Millionen auf die BASF selbst, 235 Millionen auf die ausländischen Partner bei den Beteiligungsgesellschaften entfallen. Zum ersten Male wird damit der Investitionsaufwand an neuen Standorten, vornehmlich im Auslande, höher sein als am Sitz der Konzernspitze.

In einer Zeit der Kreditrestriktionen, der geforderten Investitionsbeschränkungen und der Maßhalteappelle ist die rührige BASF genau auf Gegenkurs gegangen. Schon 1965 – „das Jahr des Vermögenszuwachses“, bezeichnete es Finanzchef Dr. Rolf Magener – schnellten die Ausgaben nach oben. Die Brutto-Vermögenszunahme stieg auf 1,14 Milliarden Mark, wobei in Sach- und Finanzanlagen 966 Millionen Mark investiert wurden.

Im vergangenen Jahr sei es ohne Schwierigkeiten gelungen, erläuterte er, eine Finanzlücke von 675 Millionen Mark zu füllen. Doch da half noch kräftig eine Kapitalerhöhung, die nahezu 400 Millionen Mark in die Kasse fließen ließ. In diesem Jahr nun sollen die Milliardenpläne „geräuschlos“ vor sich gehen, ohne daß Aktionäre oder Obligationäre einen Pfennig einzahlen, müssen. Zunächst, so schätzt Magener, würde man aus Abschreibungen und einbehaltenem Gewinn an die 570 Millionen Mark finanzieren können. Für rund 400 Millionen Mark wird die BASF Schuldscheindarlehen oder auch. Kredite auf-, nehmen. Der Rest soll im Ausland, wo die neuen Produktionsstätten errichtet werden, aufgebracht werden.

Mit süßsaurem Lächeln philosophierte Magener, es sei schon schwierig, das schnelle Wachstum zu finanzieren. Jedoch, Konjunktur und Konkurrenz lassen eben keine Zeit zum Verschnaufen. bo.