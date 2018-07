Von Thomas von Vegesack

Vor einiger Zeit wurde in Stockholm ein junger Künstler verurteilt, der anläßlich einer Ausstellung ein Plakat mit der Aufschrift „Wehrdienst verweigern heißt Totschlag verweigern“ angebracht hatte. Man war der Ansicht, der Künstler habe zum Verstoß gegen Reichsgesetze aufgerufen. Als jedoch einige radikale junge Schriftsteller wenige Monate später dasselbe Plakat für den Umschlag eines Buches mit Diskussionsbeiträgen zur Frage der Wehrdienstverweigerung benutzten, griff die Polizei nicht ein.

Allmonatlich werden in Schweden mehrere Herausgeber pornographischer Blätter verurteilt; als dagegen eine angesehene Kulturzeitschrift kürzlich in provozierender Absicht eine der verbotenen Photographien abbildete, hatte das keine juristischen Folgen.

Diese beiden Beispiele machen deutlich, welches Maß an Freiheit die sogenannte „höhere Kultur“ in Schweden erhalten hat. Es ist eine alte nordische Tradition, der Literatur nahezu unbegrenzte Freiheit zu gewähren. Praktisch kann ein Schriftsteller in Schweden schmähen, was die schwedische Kirche heilig hält, kann Schriften oder Bilder veröffentlichen, die Sitte und Anstand verletzen, oder versuchen, zu strafbaren Handlungen zu verleiten.

Formell und laut Gesetz aber sind all diese Dinge verboten. Zwar gibt es in Schweden – wie, in den übrigen nordischen Ländern – eine Vorzensur nur für den Film, doch herrscht auf allen drei obengenannten Gebieten eine formelle Einschränkung der Druck- und Meinungsfreiheit. Es kommt vor, daß diese Paragraphen angewendet werden, dann aber fast ausnahmslos gegen reine Spekulationsprodukte, nie gegen ernstgemeinte Werke.

Diese Rechtspraxis hat weit zurückreichende Wurzeln. Doch sah es in den fünfziger Jahren einmal so aus, als sollten die alten Paragraphen wieder auf das angewendet werden, wofür sie bestimmt waren. 1957 wurde in Norwegen unter vielbeachteten Umständen gegen einen Debütantenroman, Agnar Mykles „Das Lied vom roten Rubin“, wegen seiner offenherzigen Sexualschilderungen Anzeige erstattet. Während des Prozesses machten Persönlichkeiten des kulturellen Lebens aus ganz Skandinavien Aussagen, um das Gericht davon zu überzeugen, daß der Verfasser kein Spekulant in Pornographie sei.

Das Urteil war ein halber Schritt nach vorn. Der Autor und sein Verleger wurden freigesprochen, da man der Ansicht war, sie hätten in gutem Glauben gehandelt; der Roman aber wurde beschlagnahmt. Etwas später wurden in Norwegen auch Henry Millers Bücher verboten. Die von konservativer Seite unternommenen Versuche, seine Bücher auch in Schweden verbieten zu lassen, schlugen fehl. Als im Jahre 1962 ein angesehener Verlag begann, Millers Werke herauszugeben, griffen die Gerichte nicht ein. In Norwegen und Finnland hingegen wurde die Veröffentlichung Millers unterbunden.