Berlin, im Februar

Demokratische Freiheit paßt den Ostberliner Propagandisten gut ins Konzept, solange sie nur westlich der Sektorengrenze praktiziert wird. Im Westen freilich scheint man damit auch nicht immer ganz glücklich zu sein. Demonstrieren Studenten gegen den Vietnamkrieg, dringt Empörung in manches Berliner Herz, und wenn eine kleine radikale Gruppe gar dazu übergeht, das Amerikahaus mit faulen Eiern zu bewerfen und die amerikanische Flagge auf Halbmast zu setzen, dann entsteht sogleich ein Proteststurm, dem sich auch der Regierende Bürgermeister nicht entziehen kann. Jenseits der Mauer dagegen betrachten die SED-Funktionäre das Ereignis mit Wohlgefallen, die aus ihrer demokratischen Tradition gelernt haben, daß freie Meinungsäußerung nicht immer in den Grenzen des Takts und der politischen Vernunft steht, während die betroffenen Amerikaner Gelassenheit an den Tag legen.

Umgekehrt lagen die Verhältnisse bei der letzten Fluchthelferaffäre. Da hatten im Dezember einige Westberliner amerikanische Uniformen gekauft, hatten sich amerikanische Pkw-Schilder „organisiert“ und die eleganteste Fluchtaktion in Szene gesetzt, die je bekannt wurde: Kein Toter, kein Verletzter, nur eine halbe Stunde Herzklopfen. Das Vergnügen in Westberlin war riesengroß, und die Zeitungen feierten die Sache wie einen Sieg. Das Mißvergnügen in Ostberlin dagegen drohte handfeste Formen anzunehmen. Das brachte die Amerikaner auf den Plan, die keineswegs Gelassenheit zeigten, denn sie fürchteten, daß dieser Fall im Osten zum Anlaß genommen werden könnte, um die Bewegungsfreiheit ihrer uniformierten Besatzungsangehörigen in Berlin einzuschränken.

So kam es zu den gestaffelten Prozessen, erst gegen die deutschen Fluchthelfer Schütz, Bley und Schramm, dann gegen die amerikanischen Soldaten Herman und Taylor. Grundlage aller Verfahren war die alliierte Verordnung 511, die den Deutschen verbietet, amerikanische Uniformen zu tragen. Die Deutschen erhielten ihre Strafe, weil sie dagegen verstießen, und die Amerikaner, weil sie bei dem Verstoß mitgeholfen hatten. Den Richtern kostete es mancherlei Mühe, den Staub, der auf der Verordnung 511 lag, wegzublasen, und mit ihrem Urteil fanden sie wenig Beifall. In Westberlin galt es als zu hart, in Ostberlin als zu weich; nur die Amerikaner waren zufrieden.

Die deutschen Fluchthelfer schrien Zeter und Mordio. Sie riefen Journalisten zusammen und „packten aus“. „Berliner Stellen“ hätten ihre Unternehmen stets unterstützt. Warum also jetzt die Bestrafung? Sie verrieten eine Menge Details, was der Senat als den Interessen der Stadt nicht förderlich bezeichnete. „Neues Deutschland“ drohte: „Die DDR wird jedenfalls ihre Konsequenzen daraus ziehen, wenn diese Enthüllungen zu keinen ernsten Schlußfolgerungen in Westberlin führen.“

So steht nun Senatsrat Korber vor der Frage, was er dem DDR-Staatssekretär Kohl antworten soll, wenn ihm sein Gesprächspartner bei den nächsten Passierscheinverhandlungen die Fluchthelferaffäre auftischt. Soll er ihm die Verhältnisse in Westberlin darlegen, wo manchmal die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut? Damit würde er wohl wenig Eindruck machen. Nur eines könnte er: Auf die Vorzüge des freien Spiels der Kräfte hinweisen. Niemand hat Schütz und Bley daran gehindert, ihre Pressekonferenz abzuhalten. Mit wenigen Worten und etwas Geld wäre das durchaus möglich gewesen. So nahm der Skandal seinen von der Freiheit wohlbehüteten Lauf. Vermutlich hat dieser Skandal sogar sein Gutes. Künftig wird niemand mehr Aufträge erteilen, die das Licht der Öffentlichkeit scheuen.

Vielleicht wird man dafür den Weg gehen, der unter der Parole „Gefangenenaustausch“ beschritten wurde. Kohl wird möglicherweise auch bereit sein, sich in einzelnen Fällen Gefangene abkaufen zu lassen, es sei denn, sein Auftrag lautet, weiterhin Skandal zu machen.

René Bayer