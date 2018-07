Inhalt Seite 1 — Ein dunkles Gelaß Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vor 55 Jahren schickte der Torpedo-Maschinistenmaat Wroschke den Heizerrekruten Brandt, der renitent gewesen war, in den sich abkühlenden Feuerrost eines Bootskessels. Der Rost hatte noch etwa 70 Grad Wärme. Brandt brach zusammen. Kaum war er herausgeholt, griff der Maschinistenmaat zum Tau und schlug den Rekruten blutig. Das Opfer starb am anderen Tage. Maat Wroschke kam vor das Oberkriegsgericht in Kiel: Zehn Jahre Zuchthaus. Entfernung aus der Marine. Der Kaiser sprach den Richtern in einem Handschreiben seine Anerkennung aus. Die kaiserliche Marine duldete Sadisten nicht in ihren Reihen.

55 Jahre später erfährt die Öffentlichkeit – nicht durch einen Beamten, sondern durch einen Journalisten (vom „Hamburger Abendblatt“), daß der deutsch-amerikanische Untersuchungsgefangene Haase, der renitent gewesen war, nackt in die „Glocke“ gesperrt und so unmenschlich hart geschlagen wurde, daß er starb. Die Hamburger Gefängnisbeamten schwiegen. Aber heute toben sie gegen ihren Chef, den Senator Kramer, der endlich Licht ins Dunkel dieser anderthalb Jahre zurückliegenden Affäre bringen will. Der Tod des Gefangenen sei „normal“ erfolgt: so heißt es – wie man hört – in den Akten der Gefängnisbehörde. Und wir wollen annehmen, daß dies Wort „normal“ dem Bürokraten gedankenlos aus der Feder floß. Denn wäre ein solcher „Glocken“-Tod „normal“ – Gott, in welcher Zeit lebten wir, in welchem Lande!

Wahr ist jedoch, daß Hamburg ein Staat ist, dem eine Idee innewohnt: ein Ideal liberalen Verhaltens. Und hier soll es Gefängnisse geben, wo Wüteriche hausen, und so ein Netz verfilzter Machenschaften von Gefängnisbeamten existiert, deren ultima ratio die „Glocke“ ist? (Diese „Glocke“ ist ein leerer Raum mit Oberlicht, der dazu dient, renitente Gefangene zu „beruhigen“.)

Wie schuldig, wie böse, wie renitent der Gefangene Haase wirklich war, ist eine Frage an Ärzte und Psychologen. Redeten sie, so würden sie vielleicht darstellen, was unter Begriffen wie „Claustrophobie“ zu verstehen ist: eine quasi animalische Angst vor dem Eingeschlossensein, irrsinniges Toben. Daher blinde Wut gegen jeden, der „herrscht“. Ergo auch gegen den Gefängnisaufseher.

Ein solcher Mann hätte – so würden die Amtsärzte sagen, wenn sie nicht schwiegen – ins Gefängnislazarett gehört, nicht in die „Glocke“. Dort starb er. Anderswo wäre er nicht gestorben.

Es heißt, daß Senator Dr. Kramer die Gefängnisbeamten versammelte, um vernünftig zu ihnen zu sprechen, und daß sie ihm rüde durch Zwischenrufe ihr Mißfallen zeigten. Wenn das wahr ist – das heißt, wenn die Gefängnisbeamten sich solidarisch mit den Totschlägern aus ihren Reihen erklären –, dann bleibt der hanseatischen Behörde nichts, als die „Renitenten“ unter den Gefängnisbeamten nach Hause zu schicken – koste es an „wohlverdienten“ Pensionen, was es wolle. Denn daß anderthalb Jahre lang weder der Senator noch der Generalstaatsanwalt über den Totschlag in der „Glocke“ informiert wurden, scheint so absonderlich, so schauerlich-grotesk, daß dies nicht anders als durch ein äußerstes, ein geradezu hermetisch dichtes Zusammenhalten der Gefängniswärter erklärt werden kann: Eine böse Verbrüderung kleiner, aber gewaltiger Machthaber, die hinter den Gefängnismauern herrschen, in einer Atmosphäre, wie Kafka sie beschrieben hat. Keiner ist schuldig, wenn man sagt, daß Prügeln zum Geschäft gehört, und alle sind sie es gemeinsam.

Wie der Generalstaatsanwalt, der scharfe Untersuchung angeordnet hat, und wie der Senator dieses Übel beseitigen wollen, wissen wir nicht. Wir wissen nicht, wie stark Demokraten sind, wenn sie gegen Mächte handeln müssen, die hinter Gefängnisgittern autoritär regieren und sich solidarisch miteinander erklären. Und wenn es zutrifft, daß die Gefängnisbeamten sich tatsächlich solidarisch erklärt haben, so ist es der Aufstand der im Dunkeln regierenden Zwerge, die uns „erledigen“, wenn wir das Unglück haben, in ihr Reich hinabgezogen zu werden, und sei dies als Untersuchungsgefangene, das heißt: als Menschen, von denen sich erst herausstellen muß, ob sie gefehlt haben.