Blachers und Cramers Reportage „Zwischenfälle bei einer Notlandung“

Von Josef Müller-Marein

Ist das eine Oper? Wenn nicht, wo gehört das Werk des Komponisten Boris Blacher und des Autors Heinz von Cramer hin, wenn nicht in die Hamburgische Staatsoper, wo, wie nirgendwo anders, die Maschinen vorhanden sind, dieses maschinenverhexte Stück zu spielen?

Was wohl verblüffen mußte, war die Gegnerschaft, die ausgerechnet von jungen Menschen der Uraufführung dieser „Reportage“ mit dem Titel „Zwischenfälle bei einer Notlandung“ entgegengesetzt wurde. Sie johlten, schrien, „buhten“. Doch sobald zum Schluß, angesichts der sich verbeugenden Sänger, nicht das Stück, sondern die Qualität der Aufführung gemeint war, klatschten sie großherzig Beifall, als hätten sie Mitleid mit den exzellenten Darstellern, die solchen „Mist“ vertreten mußten. Und hier, in der Ablehnung des werten Publikums, spielt, wie es scheint, etwas Merkwürdiges eine Rolle: Daß die Hamburgische Staatsoper die führende Musikbühne Deutschlands ist, erfreut die kunstbegeisterten Leute, speziell die Jugend. Daß dieses Institut aber nur dann führend bleiben kann, wenn es sich immer wieder der „Moderne“, dem Experiment, der Gegenwart öffnet, wollen sie nicht wahr haben. Zwar haben sie Vertrauen zum Intendanten Rolf Liebermann, aber leider nicht genug.

Beginnen wir mit dem Kommentar zur Art der Aufführung. Daß Gustav Rudolf Sellner einen Darsteller an einem Strick über die Bühne schaukeln ließ, war hübsch, aber völlig überflüssig, war vieux jeu, war ein verzeihlicher Klecks in einer blankpolierten Inszenierung, die dämonisches Leben und eisgekühlten Stil hatte. Kulissen öffneten und schlossen sich (Ausstattung: Max Bill), und jeder Ruck der geheimnisvoll bewegten Szenerie, jede Verwandlung bedeutete etwas. Aber was? Tänzer aus dem Ballett der

FILM

„Angriffsziel Moskau" (USA; Verleih: Columbia-Bavaria): Sydney Lumets letzter Film basiert, ähnlich wie Stanley Cubriks „Dr. Seltsam", auf der keineswegs utopischen Überlegung, was geschehen könnte, wenn die hochentwickelten atomaren Verteidigungssysteme durch Irrtum den Befehl zum Losschlagen erhielten. Während es bei Cubrik an einem überschnappenden General liegt, ist es bei Lumet mehr ein technisches Versagen, das bei einer amerikanischen Bomberstaffel den verhängnisvollen Befehl zum Angriff auf Moskau auslöst. Weder der Präsident der Vereinigten Staaten (Henry Fonda) noch Generale oder Techniker sind in der Lage, die perfekt ausgeklügelte Vernichtungsmaschinerie, wenn sie einmal arbeitet, wieder zum Stillstand zu bringen. Während der Generalstab ohnmächtig auf den Radarschirmen das Drama verfolgt, bietet der US-Präsident seinen sowjetischen Kollegen über den Heißen Draht die Vernichtung New Yorks an, sollten Atombomben auf Moskau fallen. „Angriffsziel Moskau" erinnert daran, daß der Regisseur Sydney Lumet ursprünglich vom Fernsehen kommt. Ihn interessiert mehr die präzise Entwicklung einer Idee als deren szenische Darbietung. So enthält dieser Film wenig regieliche Variationen, wenig optische Abwechslung. Minutenlang sieht man nur das sorgenvolle Gesicht des mit Moskau telephonierenden amerikanischen Präsidenten. Unangenehmer als diese Technik Lumets ist allerdings seine Anfälligkeit für psychologische Klischees, die schematische Zeichnung vieler Charaktere, wie es in einem Thesendrama nicht anders zu sein pflegt, die Rhetorik mancher Großaufnahmen. Dennoch löst sich die konventionelle Struktur des Films im Bewußtsein des Zuschauers auf und macht den Blick frei auf die Schrecken erregende, unmittelbar gegebene Möglichkeit eines Weltuntergangs „aus Versehen". Wo aber die Chancen des Individuums angesichts der drohenden Entwicklung liegen, weiß auch Lumets bitterer Film nicht zu sagen. U. G.