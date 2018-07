Überraschende These eines amerikanischen Soziologen: Der deutsche Arbeiter bleibt „klassenbewußt“ – Plattenspielerkomfort täuscht

Von Rainer Mälzig

Wertsystemen: „Arbeiter“ und „Bürger“. Was sie unterscheidet (und was sie von Jahr zu Jahr mehr unterscheidet), entzog sich bislang sehr oft dem kritischen Blick der soziologischen Wissenschaft; das Wesen des Klassenunterschiedes wurde ironischerweise vom marxistischen Gesellschaftsmodell zugedeckt.

Der wachsende Wohlstand aber bringt es an den Tag: Die Arbeiter denken gar nicht daran, zu verbürgerlichen; und für die Zugehörigkeit zur „Arbeiterschaft“ oder zum „bürgerlichen Mittelstand“ ist die ökonomische Lage völlig unerheblich. Solche nahezu banalen Erkenntnisse blieben den Gesellschaftstheoretikern versagt, weil sie sich zu viel mit Karl Marx auseinandersetzen und die Gesellschaftsentwicklung unserer Tage partout auf ein Sozialmodell abbilden wollen, das an der hundertjährigen Marxschen Vorstellung orientiert ist – oder gegen sie.

Eine vermeintliche Antithese zum marxistischen Klassenmodell erfreut sich zur Zeit in Europa und auch in den USA zunehmender Beliebtheit: Man will ein allmähliches „Verschwimmen der Klassengrenzen“ feststellen, wobei sich der Lebensstandard der Arbeiter der bürgerlichen Norm immer mehr annähere. Es gehört zum Repertoire der Marxismus-Kritiker, dem Klassen-Antagonismus die These von der „nivellierten Mittelstandsgesellschaft“ entgegenzuhalten; wenn die Arbeiter ein bürgerliches Einkommen erreichen, dann leisten sie sich selbstverständlich, so meint man, auch den bürgerlichen Lebensstandard.

Überdies lasse die leicht erschwingliche Konfektionskleidung kaum mehr äußerliche Klassenunterschiede erkennen: das vereinfache den Kontakt der Klassen untereinander, zumal Arbeiter, sobald sie es sich leisten können, in „bessere Gegenden“ umziehen.

Falsches Gesellschaftsmodell