Bodo Sperling: Die Rourkela – Deutschen, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1965, 247 Seiten, Leinen 14,80 DM.

Die deutsche Industrie hat in Indien ihre technische Leistungsfähigkeit durch den Bau des Stahlwerkes Rourkela unter Beweis gestellt. Die technische Leistung trat jedoch in den Jahren des Aufbaus und während der Anlaufzeit oft hinter organisatorischen und psychologischen Fehlern zurück, die manchmal den Erfolg des gesamten Projekts in Frage zu stellen drohten. Bodo Sperling untersucht in seinem Buch ausschließlich und gründlich die von den Verantwortlichen zunächst völlig vernachlässigten menschlichen Probleme, die mit der Errichtung großer Industriebetriebe in Entwicklungsländern verbunden sind. Er schildert, unter welchen Voraussetzungen und mit welchen Vorurteilen Inder und Deutsche zusammentrafen und welche Anpassungsprobleme sich für die oft nur sehr mangelhaft ausgewählten und vorbereiteten Monteure und Ingenieure ergaben. Dieses Buch sollte jeder lesen, der sich für die Probleme praktischer Entwicklungshilfe interessiert. Vor allem gehört es in die Hand derjenigen, die mit der Planung und dem Aufbau technischer Anlagen in Entwicklungsländern beauftragt sind. mj

*

Ernst Samhaber: Das Geld, eine Kulturgeschichte; Keyserische Verlagsbuchhandlung, München, 1964; 296 Seiten, 68,– DM.

Eine der bedeutendsten kulturellen Erscheinungen in der Geschichte der Menschheit ist die Entwicklung des Geldwesens. Erst die Existenz eines allgemein anerkannten Rechen- und Tauschmittels ermöglichte die Arbeitsteilung und den Gütertausch. Selbst die mittelalterliche Wirtschaft wäre ohne das Geld nicht denkbar gewesen. Erst recht ist das komplizierte Gefüge moderner Volkswirtschaften ohne ein funktionierendes Geldwesen nicht lebensfähig. In seinem mit Bildern und Dokumenten reich ausgestatteten Buch schildert Ernst Samhaber anschaulich, welche Bedeutung das Geldwesen in den verschiedenen Kulturen und Epochen der Geschichte gespielt hat. Die an historischen Details reiche Darstellung zeigt, wie sich die Geldwirtschaft; parallel zum allgemein ökonomischen Fortschritt zu immer größerer Vollkommenheit entwickelte. mj