Gebt mir fünf Jahre Zeit – so etwa verkündet es der Minister –, und ich werde euch eine Bundesbahn ohne Defizit vorstellen. Was seit Jahren verschlampt worden ist, soll nun von der Bundesregierung in Angriff genommen werden. Doch während der Vorstand der Bundesbahn detaillierte Pläne für die Stillegung unrentabler Strecken vorlegt, wünscht Bundesverkehrsminister Seebohm erst einmal ein „Bundesbahnanpassungsgesetz“.

Wozu eigentlich? Die vorgeschlagenen Rationalisierungsmaßnahmen können auch ohne die nun vorgesehene parlamentarische Gesetzgebungsprozedur erfolgen.

Der Pferdefuß des Plans zeigt sich in der Passage des Kabinettsbeschlusses, daß das Gesetz den Verkehrsminister ermächtigen soll, „dem Vorstand der DB während der Geltungsdauer des Gesetzes Einzelweisungen zu erteilen“.

Wohin das führen kann, mag ein Beispiel zeigen: Mit einem Weisungsrecht hätte die Regierung die, Lufthansa anweisen können, bei der Neubestellung von Flugzeugen britische Modelle statt der gewünschten amerikanischen zu kaufen – und damit eine, unwirtschaftliche, politische Auswahl zu treffen. Da die Lufthansa eine Aktiengesellschaft ist, konnte sich der Vorstand schließlich mit seiner Wahl durchsetzen.

Ein Blick in die Nachbarländer zeigt, daß die Eisenbahnen dort am wirtschaftlichsten arbeiten, wo sie die relativ größte Unabhängigkeit von der Regierung haben – wie in den Niederlanden und in der Schweiz. Staatsbahnen fahren schlechter. Und darauf könnte Seebohms Ermächtigungsgesetz, das Vorstand und Verwaltungsrat entmachten würde, hinauslaufen. hm