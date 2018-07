In Spanien kann es geschehen, daß der Reisende in irgendeine Provinzstadt kommt, deren Namen er noch nie gehört hat, auf eine frühmittelalterliche Kirche trifft – und im Innern der Kirche sieht er an Pfeilern oder am Altar frühromanische Plastik, wie er sie nirgends in Europa eindrucksvoller finden kann. Unsere Kenntnis der frühmittelalterlichen spanischen Kunst ist hauptsächlich auf die Werke beschränkt, die in die großen Museen, vor allem in Barcelona und, soweit es sich um frühe katalanische Tafelbilder handelt, ins Museum von Vieh gelangt sind. Um die Plastik kennenzulernen, muß man die Kirchen und Klöster aufsuchen, in entlegenen, vom Kunsttourismus noch unberührten Gebieten.

Max Hirmer, Verleger und Photograph, hat diese weithin unbekannten Kunstschätze in einem großartigen Bildband publiziert und zu einer systematischen Übersicht aller Zweige der spanischen Kunst – Architektur, Plastik, Wand-, Tafel- und Buchmalerei, Goldschmiede- und Elfenbeinarviten vom Westgotenreich bis zum Ende der Romanik – geordnet. Der Text bringt die Zeit vom frühen achten bis zum Beginn des dreizehnten Jahrhunderts einerseits in enge Verbindung zu den europäischen Stilepochen, andererseits betont er die spanische Eigenart. Verfasser ist der spanische Kunsthistoriker Pedro de Palol von der Universität Valladolid. Max Hirmer hat das Manuskript „umgeformt, mit dem Ziel, nicht nur einer kleinen Fachwelt zu dienen, – sondern einer großen Allgemeinheit“.

Wer nach dieser Ankündigung im Vorwort einen populären Kunstreiseführer erwartet, wird, wenn er sich in die 150 Seiten starke Einführung vertieft, rasch eines Besseren belehrt. Hirmer hat das solide wissenschaftliche Fundament offenbar nicht angetastet. Speziell die Baugeschichte der einzelnen Kirchen und Klöster wird an Hand von Grundrissen, Schnitten, Isometrien und Rekonstruktionen mit großer Sorgfalt abgehandelt. Die Details sind in eine große Konzeption eingebaut; Spanien wird gleichsam als eine vorgeschobene europäische Bastion betrachtet, wo maurisch-arabische Einflüsse aufgenommen und in einem jahrhundertelangen Einschmelzungsprozeß überwunden werden. (Pedro de Palol/Max Hirmer: „Spanien – Kunst des frühen Mittelalters“; Hirmer Verlag, München; 193 S. Text, 480 (teils farbige) Abb., 92,– DM.)

Gottfried Sello