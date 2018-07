Die Mainzer wiederholten das Euthanasie-Stück T 4, einen Publikumserfolg offenbar, Kriminalistik mit Zeitgeschichte drapiert. Die Ansagerin wies einleitend auf den zwangsweisen Gnadentod hin, wobei es offenblieb, ob die contradictio in adiecto, der Zwang und die Gnade, auf dem Lapsus eines Redakteurs oder auf der Ansicht basierte, die Fernsehmillionen seien infolge ihres langen Bildschirm-Trainings mit den Finessen der Rhetorik aufs beste vertraut. Die Qualität des Dramas sprach für den Lapsus, denn die Euthanasie-Moritat wandte sich eher an die Verfolger- oder Seventyseven-Gemeinde denn an die Freunde der Musen.

Das Personal war auch dem Schlichtesten vertraut; in der Mitte der markige Heros, ein Widerstandskämpfer, karg, keusch und verhalten; zu seiner Rechten die Nazis, SS-Hünen mit schneidender Stimme; zu seiner Linken die Schwachen im Fleisch, die edlen Verführten und widerrufenden Helfer, die großen Versager und die kleinen Märtyrer, der PG mit dem erbkranken Vater und der Junge mit dem braunen Hemd und dem goldenen Herzen.

Auch der alte Funktionär der KP und seine Frau, die bekannte katholische Kirchgängerin, waren mit von der Partie; die Hyäne, von Ehrgeiz zerfressen, durfte so wenig fehlen wie der Herr von Stand mitsamt seinem Sohn, dem hochdekorierten Frontoffizier. Nummer 24–56, der Klamottenkiste entnommen, die, typologia tertii imperii beschriftet, jedem Schriftsteller zugänglich ist.

Nur die Namen sind variabel, auch das Alter der Personen läßt sich, jedenfalls im bescheidenen Maße, verändern; entscheidend bleibt allein, daß man gewisse Spielregeln mit peinlicher Akkuratesse befolgt: Der Held zum Beispiel muß auf jeden Fall zu den oberen Kreisen gehören, Domprobst, Professor oder Chefredakteur sein, die SS-Männer haben zynisch, die SA-Leute ordinär und polternd zu sprechen; die Schwankenden sind meistens leptosom. Ein pyknischer Nazi, der den Ruf metanoeite vernimmt und, als Paulus redivivus, nach der Krone der Märtyrer greift, ist ein Widerspruch in sich selbst – und was schließlich die Fabel angeht, so hat der plot möglichst spannend und simpel zu sein.

Kampf um ein blondbezopftes Mädchen (Mutter, bin ich denn wirklich mit dem Brotmesser auf dich losgegangen?), deren Schwester eine bekannte Parteihure ist, ein Kampf, der sich nicht nur zum Streit zwischen Engeln und Teufeln, Lichtfiguren und Satanassen, sondern auch zum Intrigengeplänkel zwischen SS und Partei ausweitet (keine Schwarzweißmalerei, bitte, auf der Seite der Braunen!)... eine solche Fabel, wie sie das Euthanasie-Stück entwickelt, ist als schlechthin ideal zu bezeichnen.

Geschminkte Räuber- und Gendarm-Moritat; Kleinbürgermilieu und Schillersches Pathos; ein Kriminalfall, der mit Hilfe zeitgeschichtlicher Requisiten aufgeputzt wird; der Thriller mit dem Ethos der Historie: Wie widerlich sind diese Stücke, die sich würdiger Sujets bemächtigen, um, Schnittmuster 24, Personalkiste 11, die Dürftigkeit des Einfalls, die läppische Sprache und die jämmerliche Psychologie zu drapieren. Dann lieber John Kling, dann lieber Kookie.

Momos