Man ist fassungslos: Fluggesellschaften, die sich der Sicherheit des Luftwegs so lautstark rühmen, lassen es zu, daß ihre Maschinen auf Flugplätzen landen, die mit keinerlei Radaranlagen ausgestattet sind. Der Absturz der „Convair“ in Bremen brachte nebenbei zutage, daß die Flugplätze von Bremen, Stuttgart und Nürnberg nur den „konventionellen“ Anflug (mit Funkleitstrahlen) gestatten und noch Jahre auf Installation eines modernen Systems warten müssen. Man kann vermutlich unterstellen, daß eine GCA-Anlage (Ground Controlled Approach) die Bremer Katastrophe nicht verhindert hätte. Trotzdem faßt man sich an den Kopf: Warum sind die drei Flugplätze nicht schon längst wenigstens mit einer Rundsichtradaranlage ausgerüstet? Will die Bundesanstalt für Flugsicherung tatsächlich gemäß ihres Zehn-Jahres-Plans noch vier beziehungsweise sechs Jahre mitansehen, daß Passagiermaschinen auf Plätzen mit ungenügender Sicherung landen? Zwar werden Bremen und Stuttgart schon in diesem und Nürnberg im nächsten Jahr eine Nahbereichs-Rundsichtanlage (ASR) erhalten, doch ist das GCA-System erst dann wirksam, wenn 1970 in Bremen und 1972 in Stuttgart auch das Präzisions-Anflugradar (PAR) installiert wird. Eine solche Anlage kostet rund zwei Millionen Mark.

Was muß hierzulande alles geschehen, bis alle Möglichkeiten greifbarer Flugsicherheit genutzt werden – ganz gleich um welchen Preis? J. K.