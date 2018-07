Eine Hochflut von Beförderungen für die Bundesbeamten, von den Amtsgehilfen bis zu den Ministerialdirigenten, ist zu erwarten, wenn die von der Bundesregierung im Entwurf des Haushaltsplans 1966 gemachten Vorschläge vom Bundestag gebilligt werden. Der Steuerzahler greift sich an den Kopf: da wird immer wieder von äußerster Sparsamkeit geredet, und nun werden nicht nur die Gehälter der Beamten um zweimal vier Prozent erhöht, sondern durch die Hintertür der „Stellenhebung“ soll die Besoldung nochmals kräftig verbessert werden.

Doch der Bund kann Argumente vorbringen, die nicht’leicht abzutun sind. Er versucht nur den Vorsprung einzuholen, den alle Länder und viele Gemeinden ihren Beamten durch Gehaltserhöhungen und die neue „Dienstpostenbewertung“ in den letzten Jahren verschafft haben. So sitzen in einer Oberfinanzkasse in Nordrhein-Westfalen zwei Beamte mit der gleichen Zahl von Dienstjahren in einem Zimmer und üben genau die gleiche Tätigkeit aus. Der eine ist Bundes-, der andere Landesbeamter. Der Bund besetzt nun diese Stelle mit einem Oberinspektor, das Land aber mit einem Amtmann.

Die natürliche Folge dieser Tatsache ist, daß es dem Bund immer schwerer fällt, qualifizierte Beamte zu gewinnen. Diese Entwicklung wäre vermieden worden, wenn der Bundestag nicht 1963 eine Verfassungsänderung abgelehnt hätte, durch die der Bund in die Lage versetzt worden, wäre, bindende Vorschriften für die Besoldung! die Stellenpläne und Laufbahn der Beamten in Bund, Ländern und Gemeinden zu erlassen.

ehk