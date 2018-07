Inhalt Seite 1 — Geheimwaffe gegen den Vietcong Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Karl-Heinz Janßen

Am gleichen Tage, da Präsident Johnson auf Hawaii den Führern Südvietnams einen großartigen Empfang bereitete, war in der „Yale Daily News“ eine phantastische Geschichte zu lesen: Hinter dem Rücken der US-Botschaft in Saigon inszeniere der CIA „die größte Operation der Geschichte“, um mit den Kommunisten Frieden zu schließen. Als Autor des Artikels gab sich der ehemalige Pressechef des im letzten Sommer gestürzten südvietnamesischen Diktators Khanh zu erkennen. Also handelte es sich nur um den Racheakt eines vergrämten Generals, der seinen glücklicheren Nachfolgern die hawaiianischen Blumenkränze mißgönnte?

Gewiß wäre dieser Schuß aus dem Hinterhalt keines Aufhebens wert, hätte der Artikelschreiber nicht einen Namen genannt, der nun in der Tat von Geheimnissen umwittert ist und Asien aufhorchen lassen mußte: Edward Lansdale.

Dieser Mann, angeblich der „Chefarchitekt“ für die Koexistenz mit den Vietcong, saß derweil ruhig und bescheiden am Konferenztisch in Honolulu. Dabei war er inmitten des glanzvollen Gefolges, das die Staatsmänner aus den USA und der Republik Vietnam umgab, eine der wichtigsten Persönlichkeiten. Lansdale – in den meisten Berichten aus Hawaii wurde sein Name nicht einmal erwähnt – ist Johnsons Geheimwaffe gegen die Vietcongs.

Was der Präsident mit Bombern, Hubschraubern und den Ledernacken allein nicht erreichen kann, soll nun die große Landreform bewirken: Südvietnam den Kommunisten zu entreißen. Als Leiter eines amerikanisch-vietnamesischen Expertenteams hat der Sonderberater des amerikanischen Botschafters und CIA-Renegat Lansdale in den letzten fünf Monaten ein Programm ausarbeiten lassen, das die südvietnamesischen Reisbauern (80 Prozent des Volkes) von Armut und sozialer Ungerechtigkeit befreien und ihnen das Zutrauen zu ihrer Regierung zurückgeben soll. Der ehemalige Fliegergeneral kennt nur eine wirksame Gegenwehr gegen die „nationalen Befreiungskriege“: „Man muß der kommunistischen Idee eine bessere Idee entgegensetzen. Dann wird aus dem Kampf gegen die Kommunisten ein Kampf für das Volk. Wird dieser Kampf für das Volk von seinen Führern ernsthaft fortgesetzt, so wird der kommunistische Aufstand zusammenbrechen.“

Diese Weisheit hat Lansdale nicht aus Büchern geschöpft. Kein Amerikaner weiß wie er aus eigener Erfahrung und praktischer Arbeit soviel über die Eigenart des Guerillakrieges und über die besten Methoden zu seiner Bekämpfung. Sein Meisterstück vollbrachte er Anfang der fünfziger Jahre auf den Philippinen. Damals verhalf er seinem Freund, dem Staatspräsidenten Ramon Magsaysay, zum Sieg über 80 000 kommunistische Huk-Rebellen, die den Norden der Hauptinsel Luzon und sogar die Vorstädte von Manila unsicher machten. Dieser „Yankee-Oberst“ bot ihnen Freundschaft, wo sie Feindschaft erwartet hatten. Statt roher militärischer Gewalt bevorzugte er die feineren Mittel der psychologischen Kriegführung. Die Regierung schenkte auf sein Geheiß den Huks Land und Vieh und Saatgut. Und dies erwies sich als wirkungsvoller als die Propaganda der Kommunisten, die Magsaysay einen Vasallen des Imperialismus schimpften.