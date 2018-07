Die wirtschaftliche Verflechtung zwischen den Ländern der Erde wird immer enger. Während jedoch die Bundesrepublik mit einem Anteil am Welthandel von rund 10 Prozent hinter den USA an zweiter Stelle steht, waren ihre Auslandsinvestitionen vergleichsweise unbedeutend. Seit Ende des Krieges wurden nach Angaben der Deutschen Bundesbank von deutschen Unternehmen insgesamt 7,2 Milliarden Mark im Ausland investiert – ein Drittel davon in Ländern, deren wirtschaftliche und politische Stabilität zu wünschen übrig läßt. Großbritannien, das am ehesten mit der Bundesrepublik verglichen werden kann, besitzt demgegenüber ein Auslandsvermögen von rund 60 Milliarden Mark. Allerdings ist zu berücksichtigen, daß nach den beiden Weltkriegen das deutsche Auslandsvermögen jeweils bis auf unbedeutende Reste enteignet wurde. Der Vergleich fällt für die Bundesrepublik auch dann nicht sehr günstig aus, wenn man dem deutschen Auslandskapital die ausländischen Beteiligungen in der Bundesrepublik gegenüberstellt. Hier ist aber nicht nur die Höhe der Summen unterschiedlich, sondern auch die Art ihrer Berechnung. Während bei den deutschen Auslandsanlagen die tatsächlich gezahlten Beträge erfaßt wurden, enthalten die Angaben über das ausländische Kapital in Deutschland nur die Nominalbeträge der erworbenen Beteiligungen, so daß die echten Aufwendungen beträchtlich höher sind.