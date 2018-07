Nordrhein-Westfalen hat seinen Haushalt für 1966 verabschiedet. Mit mehr als 10 Milliarden Mark wird es 8 Prozent mehr ausgeben als im vergangenen Jahr.

Ohne Zögern hat sich damit das größte Land der Bundesrepublik über die Wünsche und Ziele der Bundesregierung hinweggesetzt. Bundesfinanzminister Dahlgrün der es sich als Verdienst anrechnet, das Verhältnis zwischen dem Bund und den Ländern auf eine bessere Basis als in früheren Jahren gestellt zu haben, wird zweifellos enttäuscht sein. Aber gerade er hat keinen plausiblen Grund, seinem Kollegen in Düsseldorf Vorwürfe zu machen. Denn sein Haushalt sieht zwar nominell gegenüber dem Vorjahr nur Mehrausgaben von 5 Prozent vor. Gegenüber dem Voranschlag für das vergangene Jahr allerdings wird Dahlgrün 8,3 Prozent mehr ausgeben.

Nordrhein-Westfalen praktiziert mit seinem Haushalt 1966 nur das, was der Bund ihm vorgemacht hat. Zumal in dem Land an Rhein und Ruhr in diesem Jahr ein neues Parlament gewählt wird. In diesem Fall gilt offensichtlich das Wort: Gleiche Brüder, gleiche Kappen ... Denn schließlich regiert auch in Düsseldorf die CDU. Die SPD kann es sich zur Ehre anrechnen, daß sie gegen den Haushaltsplan gestimmt hat, der mit Sicherheit die Gewerkschaften nicht zur Zurückhaltung bei ihren Forderungen animieren wird. Bonn hat kaum einen Grund zu jammern: Schlechte Beispiele verderben eben einmal gute Sitten. mh.