Inhalt Seite 1 — Günstiger Wind für Rainer Barzel Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Robert Strobel

Bonn, im Februar

Rainer Barzel, der sich bei der Diskussion um den Parteivorsitz der CDU lange Zeit und aus wohlüberlegten Gründen zurückgehalten hat, ist jetzt aus der Reserve herausgetreten. Der Vorsitzende des Landesverbandes Rheinland der CDU, Grundmann, und der stellvertretende Vorsitzende des Landesverbandes Westfalen-Lippe, Niermann, stellten ihm am Dienstag in Köln die Frage, ob er bereit wäre, für den Vorsitz zu kandidieren. Barzel gab die Antwort, die er schon lange für diesen Fall bereit hatte: Er würde es tun, „wenn dies im Interesse der Union liegt“. Damit kamen Grundmann und Niermann ihrem Ziel, Erhard an der Kandidatur zu hindern, einen bedeutsamen Schritt näher. Die Erklärung Barzels wurde kurz nach der Unterredung veröffentlicht.

In der Sitzung der Koordinierungsstelle der beiden Landesverbände am vorigen Freitag waren Grundmann und Niermann aufgefordert worden, den Bundeskanzler vor dem Risiko seiner Kandidatur zu warnen. Grundmann sagte Erhard, er könne mit einem Teil der Stimmen der beiden Landesverbände nicht rechnen; dabei scheint der Widerstand im Landesverband Rheinland größer zu sein als in Westfalen. Inzwischen hat auch Bundesinnenminister Lücke, dem die Kandidatur von den beiden Landesverbänden nahegelegt worden war, verzichtet. Er will sein Ministerium behalten, das er im Falle seiner Wahl hätte abgeben sollen. Barzel fuhr Mittwoch nach Garmisch-Partenkirchen in Skiurlaub, so daß eine Begegnung mit Erhard zunächst nicht möglich ist. Hingegen beschloß Grundmann noch am Dienstag, Erhard am Donnerstag aufzusuchen. Schon mit der Ankündigung des Besuchs war ihr Zweck ausgesprochen: Druck auf den Kanzler auszuüben.

Zwar schwankt auch jetzt noch die Stimmung in den Landesverbänden, aber das Pendel schlägt stark zugunsten Barzels aus. In der vorigen Woche hatte es noch zeitweise den Anschein, als ob Erhard gute Chancen habe. Der Vorstoß Kiesingers schien eine für ihn günstige Wendung einzuleiten. Später stellte sich allerdings heraus, daß die vier südwestdeutschen Landesverbände keineswegs einmütig hinter Kiesingers Erklärung stehen.

An Erhards Geburtstag, dem 4. Februar, wurde der Widerstand der beiden stärksten Landesverbände Rheinland und Westfalen-Lippe erkennbar – eine Entwicklung, die von Verbindungsmännern zu Adenauer schon lange vorausgesagt worden war. Zu Beginn der Woche führte das Blatt der katholischen Arbeiterbewegung, die „Ketteier Wacht“, eine Attacke gegen Erhard. Adenauer, seit langem entschlossen, Erhard den Zugang zum Parteivorsitz zu versperren, bewies in diesen letzten Wochen wieder einmal sein taktisches Können. Erhard aber zögerte und schwankte. Er wollte erst volle Gewißheit haben, daß er über eine sichere Mehrheit verfügte, bevor er sich zur Kandidatur bereit erklären wollte. Manche Beobachter in der CDU glauben, er hätte noch am Wochenende durch Entschlossenheit eine Wendung zu seinen Gunsten erzwingen können. Schließlich – und dieses Argument läßt sich auch von seinen Gegnern schwer entkräften – würde ja des Kanzlers Niederlage bei der Wahl nicht nur ihm, sondern auch der Partei schaden. Je später er sich freilich entschließt, desto schwieriger wird die Situation für ihn; und bei einem Verzicht auf die Kandidatur, der nun sehr wahrscheinlich geworden ist, wird ihm niemand mehr die Freiwilligkeit seines Entschlusses glauben.

Bis zu seiner Erklärung in Köln hatte sich Barzel zurückgehalten, denn er wußte ja, daß die Kampagne gegen Erhard schließlich ihm zugute kommen würde. Seine Freunde waren allerdings schon agiler. Von ihnen hörte man, der Fraktionsvorsitzende sei schließlich nicht so sehr mit Arbeit überlastet wie der Regierungschef und könne schon deshalb leichter als der Kanzler den Parteivorsitz übernehmen. Auch habe er ja mehrere Stellvertreter, denen er einen Teil seiner Geschäfte übertragen könne. Im übrigen erledige Barzel eigentlich ja schon jetzt einen Teil der Arbeit des Parteivorsitzenden; er suche Parteiverbände auf, halte öffentliche Reden und bediene die Propagandamaschine der Partei, wie das ein Parteichef tun sollte.