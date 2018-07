Für die Bundestagsdebatte über das Konjunkturgutachten der fünf Sachverständigen ist von den Freien Demokraten neben dem ehemaligen Bundesfinanzminister Dr. Heinz Starke als Hauptredner Dr. h. c. Wilhelm Alexander Menne vorgesehen. Abgeordnete und Öffentlichkeit werden damit den Auftritt eines Mannes erleben, der auf dieser Tribüne bisher kaum in Erscheinung trat, obgleich er seit 1961 Parlamentsmitglied ist. Menne zieht das persönliche Gespräch im kleinen Kreis vor, wenn er seinen Ansichten Geltung verschaffen will.

Jetzt ist er jedoch verpflichtet, dem Plenum des Bundestages seine Meinung über die gesamtwirtschaftliche Entwicklung mitzuteilen, denn seit dem 12. Januar ist er Vorsitzender des Bundestagsausschusses für Wirtschaft. Sein Vorgänger, Dr. Albrecht Aschoff, ist nicht in den Bundestag zurückgekehrt.

Menne hat ein Amt übernommen, das einst drei heute amtierende Minister (Schröder, Schmücker, Dahlgrün), ein früherer Minister (Etzel) und ein Mitglied der hohen Behörde der Montanunion (Hellwig) verwalteten. Ein ehemaliger Ausschußvorsitzender (Nägel) ist inzwischen gestorben. Man tritt diesen Männern nicht zu nahe, wenn man feststellt, daß Menne das Erbe zu einem Zeitpunkt angetreten hat, von dem an die wirtschaftliche Entwicklung nach menschlichem Ermessen nicht mehr so günstig weitergehen kann wie in den Jahren des Wiederaufbaus. Es bedarf daher bei den Parlamentariern nicht nur der größeren Einsicht in die gesamtwirtschaftlichen Zusammenhänge. Es kommt vor allem darauf an, die Abgeordneten zu den Maßnahmen zu bewegen, die sich aus dieser Einsicht logisch ergeben.

In der öffentlichen Diskussion ist die Bundesregierung zu Recht kritisiert worden; der Bundestag kam weithin ungeschoren davon. Aber was hat der Bundestag eigentlich getan, die Konjunktur zu stabilisieren? Sein Beitrag war überaus bescheiden.

Ob sich hier ein Wandel ergibt, hängt nun nicht zuletzt von dem neuen Vorsitzenden des Ausschusses für Wirtschaft ab. In den Ausschüssen fallen ja die wichtigen Entscheidungen. Das Plenum stimmt ihnen in der abschließenden Beratung gewöhnlich zu. Der Ausschußvorsitzende beruft die Sitzungen ein und legt die Themen fest, die behandelt werden sollen. Er führt die Diskussion. Alles das gibt ihm weitreichende Einflußmöglichkeiten.

Überschaut man den bisherigen Lebensweg von Menne, muß man erwarten, daß er diese Möglichkeiten nutzen wird. Der nun bald Zweiundsechzigjährige, ein gebürtiger Dortmunder, ist ein Mann der Praxis. Nach einer Banklehre und anschließender Tätigkeit in der Ölindustrie kam er 1929 nach London. Dort leitete er bis kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges eine Kunstharz- und Lackfabrik.

In der britischen Hauptstadt eignete er sich jene Weltaufgeschlossenheit an, die heute zu seinen bemerkenswertesten Eigenschaften zählt. Diese Haltung mußte ihn mit dem NS-Regime in Konflikt bringen, obgleich er wegen des bevorstehenden Krieges in sein Vaterland zurückgekehrt war. 1943 wurde er inhaftiert.