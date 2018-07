Mit dem zweiten Band („Der architektonische Garten. – Renaissance und Barock“) ist die dreibändige „Geschichte der deutschen Gartenkunst“ komplett, ein Standardwerk auf diesem reizvollen Grenzgebiet zwischen Kunst und Natur, das noch nie so gründlich und so geistvoll dargestellt wurde.

Die Verfasser Dieter Hennebo und Alfred. Hoffmann sehen den Garten nicht unter botanischem Aspekt, vielmehr als einen Spiegel der geistigen und künstlerischen Ideen einer Epoche. In der Zeit vom sechzehnten bis zur Mitte des achtzehnten Jahrhunderts wird der Garten nach architektonischen Vorstellungen, gleichsam gegen die Natur und gegen die Gesetze des organischen Wachsens, geformt und geordnet. In köstlichen alten Stichen werden berühmte Beispiele architektonischer Gartenkunst dargeboten, wird ihre doppelte Relation zur Architektur nachgewiesen. Der Garten ist ein Bestandteil der architektonischen Gesamtanlage; andererseits werden die „natürlichen“ Elemente des Gartens – Bäume, Blumenbeete, Hecken, Rabatten – als Bausteine für ein streng architektonisches Konzept verwendet.

„Im Barock sucht sich der Garten, ausgehend vom Ordnungszentrum des Bauwerks, die Landschaft zu unterwerfen“, schreibt Dieter Hennebo. Der offene Kontrast zur Natur dominiert schließlich im „manieristischen“ Garten, einer „zweiten, gewissermaßen naturenthobenen Wirklichkeit“.

Diese Geschichte der Gartenkunst ist nicht nur ein Buch für Gartenfreunde, sondern für Freunde der Kunst überhaupt. Es sind die gleichen Stilprobleme und geistesgeschichtlichen Fragen, die in dem so harmlos unverfänglich scheinenden Medium des Gartens zur Sprache kommen. „Seh ich den Garten an / was seltne Art von Spiel – Wie bin ich doch vergnügt / in deinen schönen Mauern“, dichtete Iccander in seinem Sächsischen Kern-Chronicon über „das angenehme sehenswürdige Pillnitz“. („Geschichte der deutschen Gartenkunst“, Band II: „Der architektonische Garten“; Broschek Verlag, Hamburg; 432 S. mit 153 Abb., 45,– DM.) Gottfried Sello