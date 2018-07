In Spanien kann es geschehen, daß der Reisende in irgendeine Provinzstadt kommt, deren Namen er noch nie gehört hat, auf eine frühmittelalterliche Kirche trifft – und im Innern der Kirche sieht er an Pfeilern oder am Altar frühromanische Plastik, wie er sie nirgends in Europa eindrucksvoller finden kann.