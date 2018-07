Von Renate Kingma

Dies ist die Frage: Sollte man den Fahrschüler bei der Prüfung einem vorbeugenden psychologischen Eignungstest unterziehen? Unter Jugendlichen ist die Unfallhäufigkeit besonders groß. Aber sie sind erziehbar. Auch bei Autofahrern über sechzig Jahren steigt die Unfallrate rapide. Aber viele haben große Erfahrung im Straßenverkehr und besitzen die altersspezifische Gelassenheit, die kritische Veränderungen in den geistigen und körperlichen Funktionen kompensiert.

Hinzu kommt, daß das deutsche Verkehrsstrafrecht bewiesen haben muß, daß er zum Führen eines Kraftfahrzeuges ungeeignet ist. Der Psychologe bestätigt da nur, was schon passiert ist, und beantwortet die Frage nach der Wiederholbarkeit. Vorbeugende Untersuchungen bedürften einer Gesetzesänderung, Untersuchungen nach der ersten groben Auffälligkeit einer Änderung in der Gerichtsroutine. Auch Gewohnheitsverbrecher kommen im allgemeinen erst in die Sicherheitsverwahrung, wenn sie sowieso schon alt und mürbe sind. Vorbeugende Untersuchungen bedürften aber auch umfangreicher komplizierter Bewährungskontrollen, also etwa der wiederholten Untersuchung nach ein und zwei Jahren, ob sich eine Prognose bestätigt hat. Die Zahl der Variablen, die da auf einen Nenner gebracht werden müßten, um solche Kontrollen exakt durchzuführen, ist nicht bekannt.

Eine andere Frage, die der Verkehrspsychologie von der Justiz immer wieder gestellt wird: Reichen die derzeitigen Methoden aus, verläßliche Aussagen zu machen? Die Frage nach der Validität der Testverfahren will klären, ob Eignungstests wirklich das prüfen, was sie zu prüfen vorgeben.

Psychologische Tests bringen bessere Resultate. Untersuchungen haben es bewiesen: Es gibt Übereinstimmungen zwischen Unfallhäufigkeit einerseits und Aggressivität, Labilität, schlechter beruflicher und sozialer Anpassung andererseits.

Der ideale Autofahrer sollte weder zu intelligent noch zu dumm sein. Allzu hohe (theoretische) Intelligenz führt in praktischen Entscheidungssituationen zu Zaudern, Zweifel und Unschlüssigkeit.